Apple iPad Pro da 12,9" e 256GB di memoria: oltre 200 euro di sconto su Amazon

Con l’iPad Pro 12,9″ e il chip M1 a 8-core di Apple, sperimenterai un nuovo mondo fatto di prestazioni e qualità. Grazie alla GPU a 8-core e un motore neurale a 16-core, un display Liquid Retina XDR, Wi -Fi 6 (802.11ax), una fotocamera ultragrandangolare da 12MP con Center Stage e connettività Thunderbolt da 40 Gb/s, il tablet si classifica tra i primi posti al mondo tra tutti. Acquistalo ora su Amazon a soli 1.099,00€ invece di 1.329,00€.

Tutte queste funzioni trasformano il tuo iPad in una sorta di workstation portatile che garantisce la potenza necessaria per costruire intricati modelli AR, creare grafiche di qualità e altro ancora.

Il display Liquid Retina XDR dell’iPad Pro presenta la stessa tecnologia XDR che si trova sul Pro Display XDR di Apple e ha una risoluzione di 2732 x 2048, l’ampia gamma di colori, supporto ProMotion con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un rapporto di contrasto di 1.000.000:1 e True Tone per una visione confortevole.

Apple ha fatto in modo di garantire 600 nits di luminosità massima per i contenuti SDR, oltre a 1000 nits di luminosità massima a schermo intero e 1600 nits di luminosità di picco per i contenuti HDR. Nella parte anteriore, ha introdotto una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP con Center Stage, che utilizza la fotocamera ultra grandangolare 1080p da 12 MP e l’apprendimento automatico per eseguire automaticamente la panoramica, lo zoom, l’espansione e la regolazione attiva dell’inquadratura durante le videochiamate, indipendentemente dal fatto che si tratti solo di te o di più partecipanti.

Sul retro, ci sono fotocamere da 12 MP Wide e 10 MP Ultra Wide per riprese 4K, Full HD e multi-cam con Smart HDR 3. Viene mantenuto lo scanner LiDAR per la realtà aumentata.

Apple ha inoltre dotato l’iPad Pro di 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM, oltre a una porta Thunderbolt da 40 Gb/s con un’interfaccia USB di tipo C, incluso il Pro Display XDR a risoluzione 6K. Passando all’audio, l’iPad Pro conserva i suoi cinque microfoni di qualità da studio e offre un suono da teatro e supporto per Dolby Atmos con audio a quattro altoparlanti.

Presente anche la connettività Wi-Fi 6 (802.11ax) che garantisce una connessione wireless veloce, così sarai in grado di accedere rapidamente alla tua rete per rimanere produttivo.

Con l’M1, l’iPad Pro è il dispositivo più veloce del suo genere. È progettato per sfruttare appieno le prestazioni di livello successivo e le tecnologie personalizzate come l’avanzato processore del segnale di immagine e l’architettura di memoria unificata di M1. E con l’incredibile efficienza energetica dell’M1, la durata della batteria arrriva fino a 10 ore di autonomia, il che lo rende tanto portatile quanto potente.

La CPU a 8 core offre prestazioni fino al 50% più veloci, inoltre ha una GPU a 8 core che fornisce prestazioni grafiche fino al 40% più veloci rispetto al modello precedente.

Il display Liquid Retina XDR offre dettagli realistici con un rapporto di contrasto di 1.000.000:1, ottimo per visualizzare e modificare foto e video HDR o godersi i tuoi film e programmi TV preferiti. Per ottenere una luminosità così elevata, Apple ha utilizzato una serie di LED sull’intera parte posteriore del display. Oltre 10.000 mini-LED sono raggruppati in più di 2500 zone di attenuazione locale. A seconda del contenuto, la luminosità in ciascuna zona può essere regolata con precisione per ottenere un rapporto di contrasto di 1.000.000:1. Anche i contenuti HDR più dettagliati con le migliori luci speculari, come le galassie e le esplosioni di film d’azione, sono più realistici che mai.

Inoltre è dotato di una fotocamera Ultra Wide con un sensore da 12 MP e un campo visivo di 122°, che lo rende adatto per FaceTime e la funzione Center Stage. È ottimo anche per selfie epici in modalità Ritratto e funziona con la fotocamera TrueDepth per sbloccare in sicurezza iPad Pro con Face ID. Approfitta ora dello sconto e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.