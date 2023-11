Apple iPad mini 2021: con il Cyber Monday lo paghi 260 EURO IN MENO

Il Cyber ​​Monday è il momento perfetto per aggiudicarsi i migliori prodotti tecnologici a prezzi incredibili, e l’offerta di Amazon sull’Apple iPad mini 2021 è una di quelle da cogliere al volo! A soli 599€, con un imperdibile sconto del 30%, è l’occasione ideale per entrare nel mondo Apple o aggiornare il tuo dispositivo con la tecnologia più avanzata.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Approfittane il prima possibile!

Apple iPad mini 2021: tutte le specifiche tecniche

L’iPad mini 2021 è un concentrato di potenza e versatilità. Dotato di un processore A15 Bionic , offre prestazioni eccezionali, ideali per gaming, editing video e multitasking senza rallentamenti.

Il suo Liquid Retina da 8,3 pollici con tecnologia True Tone, colori vividi e un incredibile livello di dettaglio, rendono ogni immagine e video un vero piacere per gli occhi.

La portabilità è un altro punto di forza dell’iPad mini. Leggero e compatto, si adatta perfettamente a ogni tipo di utilizzo, sia che tu sia in viaggio, un lavoro o semplicemente a casa. La sua batteria a lunga durata garantisce ore di utilizzo senza la necessità di ricariche frequenti, rendendolo il compagno ideale per le tue giornate.

La fotocamera migliorata, sia anteriore che posteriore, ti permette di scattare foto e video di alta qualità e di godere di chiamate FaceTime in HD. Con il supporto alla Apple Pencil (2a generazione) , l’iPad mini diventa uno strumento creativo senza pari, perfetto per prendere appunti, disegnare o organizzare i tuoi progetti.

Non dimentichiamo la sicurezza e la facilità d’uso, con il sistema di autenticazione Touch ID integrato nel tasto superiore per un accesso rapido e protetto. Con la vasta gamma di app disponibili su App Store, l’iPad mini si trasforma in quello di cui hai bisogno che sia, da una potente workstation portatile a un centro di intrattenimento.

Approfitta subito di questa offerta esclusiva del Cyber ​​Monday: l’Apple 2021 iPad mini a soli 599€ grazie ad uno sconto del 30% è un affare che non capita spesso. Acquistalo ora su Amazon e sperimenta la potenza e la versatilità di uno dei migliori tablet sul mercato!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.