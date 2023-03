Ora dopo ora trapelano nuove informazioni sul dispositivo più atteso dell’anno, o meglio, sulla gamma di smartphone che gli appassionati di tecnologia non vedono l’ora di scoprire: quella di iPhone 15. Ci sono però giorni in cui l’attenzione si sposta sull’azienda che punta a rivoluzionare questo mercato, su Apple. Ebbene, proprio il gigante di Cupertino avrebbe messo in piedi un nuovo team “segreto”.

La verità sul team segreto di Apple

Tramite la sua newsletter, il solito Mark Gurman – nota e affidabile firma di Bloomberg – ha svelato informazioni sull’Exploratory Design Group di Apple, in azienda noto come “XDG“. Questa divisione sarebbe molto riservata, in linea con gli standard notoriamente elevati di Apple.

Un esempio? I membri dell’XDG che lavorano ad un preciso progetto non sono autorizzati a parlare dello stesso con altre persone che fanno parte della divisione. Il team, inoltre, è organizzato il base alle competenze dei singoli, quindi è possibile che una stessa persona lavori anche a più progetti contemporaneamente.

L’Exploratory Design Group opera come startup all’interno di Apple ed è composto da poche centinaia di persone. È un team ben diverso da quelli che si occupano dell’auto con guida autonoma e del visore AR/VR rispettivamente.

L’XDG, ha rivelato Gurman, dispone di risorse finanziare significative e i membri sono incoraggiati a lavorare su progetti fino a quando non sono in grado di emettere una sorta di verdetto sulla effettiva validità dello stesso. E no, non parliamo di nuove feature per dispositivi come l’iPhone.

I progetti su cui circolano voci sono diversi. Spiccano ad esempio quello sulla tecnologia non invasiva per il monitoraggio della glicemia oppure quello sul visore in grado di aiutare persone con malattie agli occhi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.