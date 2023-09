Apple difende Google: "È il motore di ricerca migliore"

In un mondo in cui la privacy degli utenti è diventata un punto cruciale di discussione e differenziazione tra i giganti tecnologici, Apple ha fatto una chiara affermazione: Google è il motore di ricerca predefinito sui dispositivi Apple perché è il migliore.

Eddy Cue di Apple spiega la partnership con Google

Nel mezzo di un’indagine antitrust che vede Google sotto i riflettori, emergono nuovi dettagli sull’accordo tra Apple e il colosso della ricerca. Eddy Cue, vicepresidente senior di Apple, ha preso la parola in tribunale per difendere la decisione della società.

Secondo un recente rapporto de The Verge, Cue ha sottolineato che, al momento della scelta, Google era l’unico motore di ricerca che davvero si adattava alle esigenze di Apple. Mentre Apple non ha intenzione di entrare nel mercato della ricerca creando un proprio motore di ricerca, Cue ha fatto notare che al momento della decisione, non c’erano reali alternative a Google che valesse la pena considerare.

Cue ha anche evidenziato l’approccio proattivo di Apple in materia di privacy. Anche se Google è impostato come predefinito, l’accordo tra le due società mette dei paletti chiari: Google non può richiedere agli utenti di effettuare l’accesso e ci sono protezioni solide contro il tracciamento in Safari. “Abbiamo sempre pensato di avere una privacy migliore di quella di Google“, ha affermato Cue.

Alla “ricerca” del motore di ricerca migliore

Una parte fondamentale di questa discussione è se Google è davvero il motore di ricerca superiore, o se la sua predominanza è aiutata da incentivi finanziari e influenza. Mentre il Dipartimento di Giustizia si immerge in questa indagine, le dichiarazioni di Cue rafforzano la posizione di Apple: la scelta è stata fatta pensando prima di tutto all’esperienza dell’utente.

In un’era in cui ogni scelta tecnologica viene esaminata sotto la lente d’ingrandimento, è rassicurante per gli utenti sapere che le decisioni vengono prese pensando ai loro migliori interessi.