Apple, cosa ti ha fatto di male il Mac Mini?

Il 2022 di Apple non è stato per nulla povero di novità, anzi. Sappiamo con certezza che non ci saranno altre sorprese fino alla fine dell’anno, anche perché il gigante di Cupertino ha sparato praticamente tutte le sue cartucce: iPhone 14 Pro con Dynamic Island, iPad “base” con design moderno, Mac Studio, per citare le new entry di maggior spessore. Eppure, un po’ di delusione c’è, ed è colpa di Apple e del suo “scarso amore” verso il Mac Mini.

Mac Mini: qual è la strategia di Apple per il suo computer compatto?

Facciamo una premessa: l’ultima generazione del Mac Mini, quella del 2020 con chip M1, è una macchina straordinaria, affidabile sotto tutti i punti di vista e capace di portare a termine qualsiasi attività. Però, però… Beh qui c’è un “però” bello grande, perché sono ormai due anni che il computer compatto migliore che ci sia non riceve un aggiornamento.

E non si chiede mica un miracolo. La community non chiede un M1 Max o Ultra – processori destinati a prodotti di altra categoria, quella del Mac Studio – ma uno sforzo in questo 2022 per portare sotto la scocca in alluminio del Mac Mini un M1 Pro o un M2 era assolutamente attuabile. Anzi, ad inizio anno, tutti davano questo come un aggiornamento praticamente scontato. Eppure, lo sappiamo, le cose non sono andate così.

Il colosso di Cupertino avrebbe ad esempio potuto adottare una strategia simile a quella studiata per il MacBook Air. La combo “nuovo design + nuovo processore” avrebbe sicuramente fatto faville, perché sì, il Mac Mini è molto apprezzato.

E a proposito, non possiamo mica non parlare del look. Praticamente tutti i prodotti del listino Apple hanno ricevuto un restyling negli ultimi due anni. Il mini è invece fermo al 2011. Il peso degli anni si fa sentire relativamente, resta infatti un computer molto gradevole, ma è come se si fosse impantanato.

A questo punto, ci sono solo domande da porsi: quali sono le vere intenzioni dell’azienda di Cupertino? Nel 2023, ormai alle porte, troverà spazio anche un nuovo Mac Mini? E se sì, riceverà anche un aggiornamento estetico? Al momento, tutto è avvolto da una nube di incertezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.