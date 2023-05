Apple brevetta il metodo "Trova la mia Apple Pencil" basato su segnali acustici

Apple potrebbe presto aggiungere la funzione “Trova la mia Apple Pencil” alla sua lista di dispositivi tracciabili, secondo una recente domanda di brevetto pubblicata oggi dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Questa nuova funzionalità, descritta nel brevetto, propone un approccio unico per rintracciare la Apple Pencil utilizzando segnali acustici invece di un chip a banda ultra larga.

La Tecnologia alla base del brevetto Apple

Il brevetto rivela un metodo innovativo per localizzare una Apple Pencil smarrita o qualsiasi altro dispositivo di input periferico. L’idea è basata sull’impiego di risonatori acustici integrati nelle strutture di alloggiamento dello stilo. Questi risonatori possono essere formati all’estremità dello stilo opposta alla punta e possono includere parti dell’alloggiamento esterno dello stilo che sono assottigliate fino a uno spessore ingegnerizzato che presenta un particolare comportamento o frequenza di risonanza.

La frequenza di risonanza è la frequenza alla quale un oggetto vibra con la massima ampiezza. Puoi sperimentare questo fenomeno quando un oggetto sul tuo tavolino inizia improvvisamente a vibrare in risposta alla frequenza generata dal veicolo. Questa è la stessa tecnica utilizzata per rompere il vetro utilizzando le onde sonore.

In pratica, il tuo iPhone potrebbe comunicare una richiesta di localizzazione allo stilo e far generare allo stilo un segnale acustico a una frequenza di risonanza specificata, facendolo vibrare.

Vantaggi e limiti del nuovo metodo di localizzazione

Sebbene il metodo di localizzazione basato su segnali acustici sia piuttosto rudimentale, offre diversi vantaggi. È economico e non occupa spazio, il che lo rende una soluzione ideale per dispositivi compatti come la Apple Pencil.

Tuttavia, la tecnologia ha le sue limitazioni. Non sarà di grande aiuto se si lascia la matita in un luogo pubblico come un bar, poiché il dispositivo deve trovarsi all’interno della portata acustica per poter essere localizzato. Ciò significa che la funzionalità sarà più utile per ritrovare la matita smarrita in casa o nelle vicinanze.

Mentre la funzione “Trova la mia Apple Pencil” rimane ancora una teoria, l’idea segnala la continua innovazione di Apple per migliorare l’esperienza dell’utente e la praticità dei suoi dispositivi. Sarà interessante vedere se e quando questa funzionalità diventerà una realtà e come gli utenti la accoglieranno.