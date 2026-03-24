Apple annuncia WWDC 2026: date ufficiali e cosa aspettarsi dall’evento

Apple ha già fissato uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, perché la WWDC 2026 si terrà a giugno e segnerà come sempre il momento in cui verranno presentate le novità software destinate a iPhone, iPad e Mac.

L’evento, noto come WWDC (Worldwide Developers Conference), è previsto dall’8 al 12 giugno 2026, con il keynote di apertura programmato per il primo giorno. Si tratta di una finestra ormai consolidata, visto che Apple organizza la conferenza ogni anno nella prima metà di giugno.

Come accade da tempo, anche l’edizione 2026 sarà seguita in tutto il mondo tramite streaming, mentre una parte dell’evento si svolgerà in presenza presso Apple Park, in California.

Cosa aspettarsi dalla WWDC 2026

La conferenza è tradizionalmente dedicata al software, ed è qui che Apple mostra le nuove versioni dei suoi sistemi operativi. Anche nel 2026 il focus sarà su aggiornamenti come iOS, macOS e le altre piattaforme, con particolare attenzione alle funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

Negli ultimi anni Apple ha iniziato a spingere sempre di più su questo fronte, e la WWDC resta il momento in cui vengono svelate le novità più importanti prima del rilascio pubblico previsto nei mesi successivi.

Non è escluso che possano esserci anche annunci hardware, anche se questi restano meno frequenti rispetto agli aggiornamenti software.

Perché la WWDC conta davvero

Per gli sviluppatori è l’evento più importante dell’anno, perché permette di conoscere in anticipo gli strumenti e le tecnologie su cui costruire app e servizi. Ma negli ultimi anni la WWDC è diventata sempre più seguita anche dagli utenti, perché anticipa le novità che arriveranno su iPhone e altri dispositivi.

È proprio durante il keynote iniziale che Apple mostra le funzionalità più visibili, quelle che poi finiscono per cambiare l’esperienza quotidiana di chi usa i suoi prodotti.

La scelta di mantenere una data stabile, sempre tra la prima e la seconda settimana di giugno, rende l’evento prevedibile ma non meno atteso. E anche nel 2026, tutto lascia pensare a una conferenza che punterà molto su evoluzione del software e integrazione sempre più stretta tra dispositivi.