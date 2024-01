Nel mondo sempre più connesso di oggi, tenere traccia dei nostri oggetti personali è diventato una necessità. Con l’introduzione del Samsung SmartTag2 e dell’Apple AirTag, la scelta del tracker giusto per i tuoi effetti personali può essere una decisione cruciale. Entrambi i dispositivi offrono funzionalità avanzate, ma quali sono le differenze chiave e quale si adatta meglio alle tue esigenze?

Apple AirTag vs Samsung SmartTag2, quale scegliere secondo le proprie esigenze

Il Samsung SmartTag2 presenta un design a forma di pillola con un ritaglio più grande per i portachiavi, rendendolo immediatamente pronto per l’uso senza la necessità di una custodia esterna. In contrasto, l’AirTag di Apple, pur essendo compatto e leggero, richiede una custodia aggiuntiva per essere attaccato a chiavi o borse, rappresentando una spesa extra.

Entrambi i dispositivi utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB) per un tracciamento preciso. Il Samsung SmartTag2, abbinato a un dispositivo Samsung compatibile, offre indicazioni di realtà aumentata per localizzare l’oggetto. L’AirTag di Apple, utilizzando l’app “Dov’è”, fornisce una funzione di ricerca di precisione simile, ma richiede un iPhone 11 o un modello più recente.

Il Samsung SmartTag2 vanta una durata della batteria impressionante, con una durata dichiarata fino a 700 giorni in modalità di risparmio energetico. Il tracker di Apple, d’altra parte, ha una durata della batteria di circa un anno. Entrambi i dispositivi hanno batterie sostituibili, il che è un vantaggio per la longevità del prodotto.

L’app SmartThings di Samsung offre un’interfaccia intuitiva per il tracciamento, mentre l’AirTag si integra con l’app “Dov’è” di Apple. Entrambi i dispositivi offrono funzionalità di tracciamento avanzate e crittografia dei dati per la privacy degli utenti.

Il Samsung SmartTag2 e l’AirTag di Apple sono entrambi prezzati a circa 39€ per unità, rendendoli competitivi in termini di costo. Tuttavia, è importante notare che entrambi i dispositivi funzionano meglio all’interno del rispettivo ecosistema del marchio.

Quale tracker scegliere?

La scelta tra Samsung SmartTag2 e Apple AirTag dipende in gran parte dal tuo ecosistema tecnologico e dalle tue esigenze specifiche. Se sei un utente Samsung, il SmartTag2 offre una maggiore durata della batteria e un design pronto all’uso. Per gli utenti Apple, l’AirTag offre un’integrazione perfetta con l’ecosistema Apple e una dimensione compatta.

In definitiva, entrambi i tracker offrono soluzioni affidabili per tenere traccia dei tuoi effetti personali. La decisione dipende da quale dispositivo si adatta meglio al tuo stile di vita e alle tue esigenze di tracciamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.