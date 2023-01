Apple AirTag in confezione da 4 in promo su Amazon, mancava da molto tempo

Per tutti quelli che amano viaggiare o cercano un modo conveniente per poter tenere sotto controllo la propria auto o moto, è tornata in offerta la confezione da quattro tracker AirTag di Apple su Amazon. La piattaforma ha una vasta gamma di enormi sconti su un’ampia varietà di prodotti, infatti adesso il pack lo puoi trovare a soli 99,90€ su Amazon invece di 129,00€.

Apple vende AirTag sia singoli che in confezioni da quattro, ma è meglio averne di più che di meno. Configurarli è abbastanza semplice: basta accoppiarli al tuo iPhone o iPad con un processo con un solo tocco e collegarli all’oggetto che perdi comunemente, o che vuoi monitorare. Gli AirTag vengono visualizzati nell’app “Trova il mio” in modo da poter trovare facilmente la posizione, inoltre puoi riprodurre un suono sull’altoparlante integrato dell’AirTag per rintracciarli o chiedere a Siri di aiutarti a localizzarli. Se effettivamente hai perso l’oggetto, puoi metterlo in “Modalità smarrito” per vedere se l’AirTag viene rilevato sulla rete.

Hanno batterie sostituibili dall’utente che dovrebbero durare circa un anno e sono resistenti all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP67. Assicurati di procurarti anche alcuni supporti AirTag per collegarli più facilmente ai tuoi dispositivi e oggetti personali preferiti.

L’app Dov’è semplifica il monitoraggio dei tuoi dispositivi Apple. Individua gli elementi a cui hai allegato AirTag. Funziona su iPhone, iPad e Mac, anche se i tuoi dispositivi sono offline. E la tua privacy è protetta in ogni fase.

Porta i tuoi dispositivi ovunque, tanto possono essere lasciati in qualsiasi luogo. Che si trovino sotto il cuscino di un divano o in una sala conferenze, anche se li perdi puoi sempre rintacciarli. Puoi ricevere assistenza per trovare il tuo iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, Mac, AirPods o AirTag direttamente nell’app “Dov’è“. Approfitta ora dello sconto del 23% e acquista il kit su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.