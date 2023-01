Apple AirTag di nuovo in sconto su Amazon, ecco come risparmiare oltre il 20%

Apple ha reso ufficiale l’AirTag pochi anni fa, il tracker di oggetti che si connette alla rete Trova il mio, la stessa che serve agli utenti Apple per rintracciare laptop e telefoni smarriti. Quella rete è composta da quasi un miliardo di dispositivi Apple (iPhone, iPad, iPod Touch o Mac) che possono captare i segnali Bluetooth trasmessi dall’AirTag. Potrai vedere la posizione dei tuoi AirTag in qualsiasi momento all’interno dell’app Dov‘è. È tutto privato, anonimo e crittografato end-to-end, il che significa che la posizione del tuo AirTag non può essere vista da altri. Acquistalo ora su Amazon a soli 29,90€ invece di 39,00€.

Quindi diciamo che stai camminando in un parco e hai un AirTag sulla giacca. Ti fermi un attimo a un tavolo da picnic, ti togli la giacca e ti alzi senza ricordarti di afferrarla. Senza l’AirTag, potresti essere sfortunato. Ma con esso, avvia semplicemente l‘app Trova il mio sul tuo iPhone e vedrai la sua posizione sullo schermo, puoi eseguire il ping in modo che riproduca un cinguettio e puoi persino ottenere indicazioni stradali per raggiungerlo.

Non c’è nemmeno la necessità di aprire un’app; puoi semplicemente chiedere a Siri dov’è la tua giacca. E una volta che Siri riceve la richiesta, l’AirTag inizierà a emettere un segnale acustico. Se hai un iPhone con il chip U1 all’interno (un iPhone 11 o più recente), il tuo telefono ti fornirà indicazioni dettagliate per l’AirTag sullo schermo. Con VoiceOver, una funzione di accessibilità integrata, Siri leggerà le indicazioni ad alta voce per aiutarti a trovarlo.

Apple chiama questo Precision Finding. E grazie al Bluetooth, l’U1, e l’ARKit (la base software di Apple per la realtà aumentata o AR) insieme al giroscopio e all’accelerometro del tuo iPhone che fanno la differenza. Ti verrà presentata la distanza, in piedi, e vedrai una freccia sullo schermo che ti indica la giusta direzione.

E il vero componente hardware segreto qui è il chip U1, che abilita la rete a banda ultralarga. Fornisce all’iPhone informazioni, spazialmente, su dove si trova l’AirTag e alimenta Precision Finding. È un po ‘come un GPS personale. Approfitta ora dello sconto del 23% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.