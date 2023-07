Apple AirPods: il prezzo CROLLA improvvisamente e le paghi POCHISSIMO

Gli Apple AirPods con custodia di ricarica sono disponibili a soli 119,00€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino. Questi auricolari wireless sono una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’audio, con una connettività semplice e stabile e un suono di alta qualità. Approfitta di questa opportunità per avere tra le mani un prodotto di punta di Apple a un prezzo vantaggioso!

Gli Apple AirPods con custodia di ricarica sono disponibili in offerta su Amazon a soli 119,00€, con uno sconto del 25%!

Un sound superiore agli altri e performance incredibili

Questo prezzo conveniente ti offre l’occasione perfetta per acquistare gli auricolari wireless più famosi al mondo a un prezzo straordinariamente vantaggioso. Non aspettare troppo, l’offerta è valida solo per un periodo limitato!

Connettività Automatica: Gli Apple AirPods si collegano automaticamente al tuo dispositivo Apple non appena li togli dalla custodia. La connessione è immediata e stabile, permettendoti di goderti la tua musica o effettuare chiamate in modo rapido e senza interruzioni.

Gli si collegano automaticamente al tuo dispositivo Apple non appena li togli dalla custodia. La connessione è immediata e stabile, permettendoti di goderti la tua musica o effettuare chiamate in modo rapido e senza interruzioni. Audio di Alta Qualità: Grazie al chip H1 progettato da Apple, gli AirPods offrono un suono nitido e di alta qualità, sia per la musica che per le chiamate. Il chip ottimizza anche la connessione wireless per una maggiore efficienza energetica.

Grazie al chip H1 progettato da Apple, gli AirPods offrono un suono nitido e di alta qualità, sia per la musica che per le chiamate. Il chip ottimizza anche la connessione wireless per una maggiore efficienza energetica. Custodia di Ricarica: La custodia degli AirPods funge anche da base di ricarica, offrendo fino a 24 ore di autonomia complessiva. Inoltre, con una breve ricarica di soli 15 minuti, puoi ottenere fino a 3 ore di riproduzione audio.

La custodia degli AirPods funge anche da base di ricarica, offrendo fino a 24 ore di autonomia complessiva. Inoltre, con una breve ricarica di soli 15 minuti, puoi ottenere fino a 3 ore di riproduzione audio. Comandi Vocali e Tocchi: Gli AirPods sono dotati di sensori ottici e accelerometro, che consentono di attivare Siri con una semplice voce o di controllare la riproduzione musicale con tocchi sulle cuffie.

Gli AirPods sono dotati di sensori ottici e accelerometro, che consentono di attivare Siri con una semplice voce o di controllare la riproduzione musicale con tocchi sulle cuffie. Modalità di Rilevamento: Gli AirPods sono intelligenti e sanno quando li indossi o li togli grazie ai sensori integrati. La riproduzione si interrompe automaticamente quando togli un auricolare e riprende quando lo rimetti.

Gli Apple AirPods con custodia di ricarica rappresentano un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti della tecnologia e della musica. Con uno sconto del 25%, puoi acquistarli ora a soli 119,00€ su Amazon. Non perdere questa occasione per avere tra le mani gli auricolari wireless più famosi e innovativi al mondo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.