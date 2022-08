Apple AirPods di seconda generazione ad un OTTIMO PREZZO

Che le cuffie Apple AirPods siano un prodotto di qualità, ormai non serve nemmeno più ripeterlo. Serve però segnalare quando queste cuffie scendono di prezzo, eventualmente arrivando a cifre interessanti: è il caso delle AirPods di seconda generazione, disponibili su Amazon a 129€.

Per chi ancora non le conoscesse, queste cuffie wireless Apple AirPods sono degli auricolari senza fili compatibili con tutti i dispositivi Apple, con taglia unica e comodi da indossare. La custodia è anche una base di ricarica per le cuffie, che inserite all’interno si ricaricano. La custodia stessa può essere ricaricata tramite cavo lightning, inserendolo nella parte inferiore del dispositivo.

Dotate di un setup davvero facile, per configurarle vi basterà aprirle accanto al dispositivo Apple al quale vorrete collegarle, e in pochi secondi saranno configurate. Una volta fatto il procedimento, per attivarle vi basterà aprirle, inserirle nell’orecchio e si attiveranno. Le cuffie hanno un’autonomia modesta, ma con la base di ricarica riescono a coprire 24 ore complete di utilizzo.

Una volta inserite, queste Apple AirPods saranno compatibili anche con i comandi vocali di Siri: dicendo “Ehi Siri” con le cuffie nelle orecchie, attiverete in automatico l’assistente vocale Apple. Le Apple AirPods garantiscono 5 ore di ascolto ininterrotto di musica e 3 di conversazione. Ciascun AirPod pesa 4 grammi, mentre la custodia di ricarica pesa 40 grammi, tutto sommato un peso modesto per il dispositivo intero, che non andrà ad essere fastidioso una volta messo in tasca.