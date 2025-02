Apple AirPods 4 in promozione speciale: offerta a tempo limitatissimo

È ora di ascoltare la tua musica preferita in modo più coinvolgente che mai con le Apple AirPods 4! Oggi questi auricolari wireless di ultima generazione sono disponibili su Amazon a soli 129 euro con uno sconto del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, potrai effettuare il pagamento anche in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli potrebbero terminare a breve!

Apple AirPods 4: esperienza audio immersiva con una spesa minima

Le Apple AirPods 4 si contraddistinguono per un nuovo e innovativo design quindi risultano ancora più comode da indossare per tutto il giorno e restano ben ferme quando ti muovi. Nello specifico, hanno un profilo ottimizzato con lo stelo più corto e permettono di controllare musica e chiamate con un rapido tocco.

Il loro fiore all’occhiello è il chip H2 progettato da Apple che offre un audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa così da crea un suono avvolgente per sentirti sempre come al centro di un concerto.

Allo stesso tempo, le tue telefonate risulteranno sempre super nitide anchequando ti trovi in aree particolarmente rumorose grazie alla modalità di “Isolamento vocale”. Inoltre, sfruttando l’audio computazionale evoluto, riduce il rumore di fondo mentre isola il suono della tua voce e lo rende più nitido per la persona con cui stai parlando.

Per finire, anche l’autonomia è davvero massima in quanto con una sola carica hai fino a 5 ore di ascolto, e fino a 30 ore di ascolto se invece utilizzi la custodia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.