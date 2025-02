Apple aggiorna il firmware degli AirPods Max: novità e istruzioni

Apple ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per gli AirPods Max, portandoli alla versione 6F25 e sostituendo la precedente 6F21 introdotta nell’ottobre 2024. Sebbene non aggiunga nuove funzionalità, questo nuovo update si concentra su importanti miglioramenti delle prestazioni e sulla stabilità generale del dispositivo.

L’installazione avviene automaticamente, ma gli utenti possono accelerare il processo seguendo alcune semplici istruzioni. Infatti, è sufficiente mantenere gli AirPods Max nel raggio d’azione Bluetooth di un dispositivo Apple connesso al Wi-Fi, collegarli all’alimentazione tramite cavo Lightning e attendere circa 30 minuti per il completamento. In caso di problemi, un reset del dispositivo potrebbe risolvere eventuali difficoltà di installazione.

Sebbene Apple non abbia fornito un change log dettagliato, si ipotizza che l’aggiornamento includa ottimizzazioni per funzionalità chiave come la cancellazione del rumore, al fine di garantire un’esperienza d’uso più fluida e migliorata. D’altronde la filosofia dell’azienda è da sempre orientata a perfezionare continuamente i propri prodotti, anche quelli non più recentissimi.

Mentre il colosso di Cupertino continua a lavorare sul prossimo iOS 18.4, attualmente in fase beta, questo intervento sui suoi auricolari premium dimostra l’impegno costante nel fornire supporto ai dispositivi esistenti. Un aggiornamento che, pur nella sua discrezione, sottolinea l’importanza di una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali nel tempo.