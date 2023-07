Apple 2022 iPad Air: SOLO OGGI 130€ di meno su Amazon!

Se sei un appassionato di tecnologia e desideri un dispositivo versatile, potente e dal design raffinato, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta speciale su Amazon per l’Apple 2022 iPad Air. Questo straordinario tablet offre prestazioni all’avanguardia e una gamma di funzionalità che ti consentiranno di lavorare, creare e divertirti in modo incredibile. E adesso, con un prezzo imperdibile di soli 859,00€ e uno sconto del 13%, puoi accedere all’universo Apple a un prezzo più conveniente che mai.

L’Apple 2022 iPad Air è dotato di un display Liquid Retina da 10,9 pollici che ti regalerà un’esperienza visiva straordinaria. La tecnologia True Tone adatta automaticamente la temperatura del colore alla luce circostante, garantendo immagini nitide, vivaci e realistiche. Inoltre, la compatibilità con la Pencil di Apple ti permette di scrivere, disegnare e prendere appunti in modo fluido e preciso.

Il cuore di questo potente tablet è il chip A14 Bionic con Neural Engine, lo stesso utilizzato nell’iPhone 12, che offre prestazioni straordinarie e una velocità di elaborazione senza precedenti. Puoi svolgere attività impegnative come il fotoritocco, il montaggio video e il multitasking senza problemi, godendo di una fluidità e di una reattività eccezionali.

L’iPadOS 15, il sistema operativo dedicato agli iPad, ti offre una serie di funzionalità innovative. Il nuovo centro di controllo ti consente di accedere rapidamente alle impostazioni più utilizzate, mentre la nuova funzione di condivisione di Focus ti aiuta a mantenere la concentrazione sulle attività più importanti. Inoltre, con la funzione di traduzione istantanea integrata, puoi comunicare in modo semplice e veloce con persone di tutto il mondo.

La fotocamera posteriore da 12 MP ti permette di scattare foto e registrare video di alta qualità, catturando ogni momento con dettagli straordinari. Inoltre, la fotocamera anteriore FaceTime HD è perfetta per le videochiamate e per scattare selfie di qualità. Grazie al Touch ID integrato nel pulsante di accensione, puoi sbloccare il tuo iPad Air in modo sicuro e veloce con un semplice tocco.

Non perdere l’opportunità di avere un tablet di alta qualità a un prezzo eccezionale. Approfitta dell’offerta su Amazon e acquista l’Apple 2022 iPad Air a soli 859,00€ con uno sconto del 13%. Sperimenta prestazioni straordinarie, un design elegante e una gamma di funzionalità avanzate.

