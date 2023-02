Tra i Battle Royale più popolari degli ultimi anni c’è Apex Legends (in buona compagnia di Fortnite e Call of Duty). Il successo del gioco su console e PC è stato così strepitoso che ne è stata realizzata anche una versione per smartphone e tablet. Apex Legends Mobile sembrava aver convinto proprio tutti, tanto da ottenere il titolo di miglior gioco su App Store del 2022. Eppure…

Apex Legends Mobile: è stato breve e poco intenso

L’avventura di Apex Legends su App Store (e Play Store) è durata davvero pochissimo. Lanciato a maggio dello scorso anno, non è più scaricabile e a breve nemmeno più giocabile. Sì, è proprio così: lo sparatutto chiude ufficialmente i battenti.

E attenzione, non si tratta di un semplice rumor, ma di una notizia ufficiale firmata Respawn Entertainment ed Electronic Arts. In sintesi, è una questione di qualità, di standard che non possono essere mantenuti nel tempo. Quindi meglio chiudere.

Nonostante la delusione, siamo orgogliosi del gioco che abbiamo lanciato, siamo grati per il supporto della community di Apex Legends e siamo assolutamente convinti che questa sia la decisione giusta per i giocatori.

Ecco cosa succede ora:

A partire dal 31 gennaio, disabiliteremo tutti gli acquisti in-app con soldi reali e rimuoveremo il gioco dagli store digitali. Dal 1° marzo 2023, invece, cesseremo tutte le operazioni a livello globale e Apex Legends Mobile non sarà più giocabile.

Perché si è arrivati a questo punto? Non abbiamo una risposta certa, ma una ipotesi possiamo avanzarla: il porting su mobile di un gioco per console/PC come Apex Legends non è una missione impossibile, ma quasi. Su smartphone e tablet non si può garantire lo stesso livello di immersione e complessità del gameplay di Apex. È una “traduzione” troppo complicata, a parer mio.

