Ancora per POCO il nuovissimo Kindle 2022 è su Amazon ad un PREZZO MINI

Amazon ha appena lanciato una super offerta sul nuovissimo Kindle 2022, oggi disponibile a soli 89,99€, con uno sconto del 10%!

È il momento perfetto per aggiornare il tuo vecchio e-reader o per regalare un nuovo dispositivo a un amico appassionato di lettura. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati quindi non perdere tempo e corri a fare il tuo ordine!

Kindle 2022: caratteristiche e funzionalità

Il Kindle 2022 è dotato di numerose specifiche tecniche all’avanguardia che lo rendono il dispositivo ideale per tutti gli amanti dei libri.

Grazie allo schermo da 6 pollici con tecnologia E-Ink Carta e alla risoluzione di 300 ppi, potrai goderti una lettura nitida e confortevole, simile alla carta stampata. Inoltre, l’illuminazione frontale regolabile ti consentirà di leggere comodamente in qualsiasi condizione di luce, sia di giorno che di notte.

Il Kindle 2022 si distingue anche per la sua grande capacità di archiviazione: con 8 GB di memoria interna, potrai conservare migliaia di libri, fumetti e riviste nel tuo dispositivo. Grazie alla connettività Wi-Fi e al supporto per il formato Kindle Unlimited, avrai accesso a un vasto catalogo di titoli, che potrai scaricare e leggere ovunque ti trovi.

La batteria a lunga durata del Kindle 2022 ti garantirà settimane di autonomia con una sola ricarica, permettendoti di immergerti nella lettura senza preoccupazioni. Inoltre, l’e-reader è dotato di un design leggero e compatto, perfetto da portare con te ovunque tu vada. La funzionalità Whispersync ti permetterà di sincronizzare automaticamente i tuoi progressi di lettura, le note e gli evidenziatori tra i tuoi dispositivi, così da poter riprendere la lettura esattamente dove l’avevi interrotta.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: il Kindle 2022 a soli 89,99€ con il 10% di sconto è un’offerta che non capita tutti i giorni. Sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati quindi non perdere tempo e corri a fare il tuo ordine!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.