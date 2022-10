Amazon Prime Day: cuffie Sony WF-C500W scontate del 50%

Non perdere questa grande occasione e acquista gli auricolari True Wireless WF-C500 di Sony. Leggeri e confortevoli, sono la scelta giusta per chi vuole qualità spendendo poco. E grazie al Prime Day di Amazon puoi acquistarli a soli 49,99€ invece di 99,99€!

La durata della batteria è 20 ore, impressionante per degli auricolari true wireless. E il loro suono, rapido, dettagliato e completamente coinvolgente, non lascia spazio ad errori. Ecco perché questi auricolari potrebbero competere con i modelli di fascia alta, inoltre sono resistenti agli schizzi grazie alla certificazione IPX4.

I WF-C500 sono auricolari estremamente compatti e leggeri (solo 5,4 g per auricolare) e sono facili da posizionare, indipendentemente dalle dimensioni e dalla forma specifica dell’orecchio. Si possono scegliere fino a tre cuscinetti dalle dimensioni diverse all’interno della confezione.

Nonostante le dimensioni, Sony ha trovato spazio per una superficie di controllo fisica relativamente ampia su ciascun auricolare WF-C500: è presente un per la “riproduzione/pausa“, “salta avanti/indietro“, “volume su/ down‘, ‘rispondi/termina/rifiuta chiamata‘ e ‘sveglia assistente vocale‘. C’è anche un’apertura per il microfono su ciascun auricolare per l’interazione con l’assistente vocale e la telefonia: sono disponibili sia l’Assistente Google che Siri.

Se preferisci, puoi controllare gli auricolari anche tramite l’ app “Headphones Connect” di Sony. Oltre a gestire tutte le ampie funzioni, è qui che puoi regolare le impostazioni dell’EQ, impostare le priorità Bluetooth, e usare la funzione 360 Reality Audio di Sony tramite l’algoritmo audio spaziale. Inoltre puoi attivare o disattivare il Digital Sound Enhancement Engine.

Tutte queste funzioni ad un prezzo eccezionale: grazie al Prime Day di Amazon potrai accedere allo sconto del 50%, ma solo se sei Cliente Prime.