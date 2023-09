Amazon presenta ufficialmente i nuovi Fire TV Stick

Amazon, con il suo costante impegno nell’innovazione, ha recentemente lanciato gli attesissimi dispositivi Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K, portando l’esperienza dello streaming a un nuovo livello. Questi dispositivi sono una chiara testimonianza della dedizione dell’azienda nel garantire qualità, efficienza e sostenibilità.

L’evoluzione dei dispositivi Fire TV Stick di Amazon

La presentazione di Amazon ha posto in evidenza la rivoluzionaria Fire TV Stick 4K Max, descritta come la più intelligente e performante dell’intera gamma. La nuova entrata, venduta al prezzo di 79,99 euro, non è solo potente, ma anche versatile, grazie alla sua modalità ambiente di Fire TV. Questa funzione trasforma il classico schermo televisivo in un elegante display, arricchendolo con migliaia di opere d’arte gratuitamente accessibili.

Grazie al processore quad-core da 2.0 GHz, Fire TV Stick 4K Max è configurato per offrire streaming rapidi e senza interruzioni. L’inclusione del supporto Wi-Fi 6E assicura un’esperienza di streaming senza precedenti, permettendo ai clienti di godere di una connessione più stabile e veloce. Non solo, la memoria è stata raddoppiata rispetto al modello precedente, offrendo 16GB di spazio di archiviazione.

La natura rivoluzionaria di Fire TV Stick 4K Max non finisce qui. Il dispositivo introduce il telecomando vocale Alexa Enhanced Edition, progettato per facilitare l’accesso alle funzioni preferite dell’utente.

Parallelamente, il Fire TV Stick 4K, al prezzo accessibile di 69,99 euro, assicura prestazioni ottimali grazie al processore quad-core da 1.7 GHz, il che si traduce in prestazioni potenziate del 30% rispetto al suo predecessore.

Arte, funzionalità e intelligenza: La modalità ambiente di Fire TV

Questa funzione è molto più che un semplice schermo di attesa. Oltre a trasformare il televisore in una galleria d’arte digitale, offre ai clienti la possibilità di visualizzare calendari, promemoria, note adesive e controllare altri dispositivi intelligenti. E per gli appassionati d’arte, la modalità ambiente presenta oltre 2.000 opere, inclusi capolavori provenienti da musei di fama mondiale.

Un impegno verso la sostenibilità

Amazon ha dimostrato un impegno tangibile verso l’ambiente. Entrambi i dispositivi Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K sono stati riconosciuti con il badge Climate Pledge Friendly. Questa certificazione attesta l’uso di materiali sostenibili e un design che riduce l’impatto ambientale. Di particolare rilievo è il fatto che il 99% dell’imballaggio proviene da fonti sostenibili o riciclate.

L’innovazione proposta da Amazon con i nuovi Fire TV Stick rispecchia la mission dell’azienda di superare continuamente le aspettative dei clienti. Con funzionalità avanzate, qualità visiva e sonora di alto livello e un impegno evidente nella sostenibilità, questi dispositivi rappresentano indiscutibilmente il futuro dello streaming.

