Amazon presenta eero Max 7, il cuore pulsante della tua smart home

Con l’avvento delle smart home e la crescente necessità di dispositivi connessi, la domanda di connessioni Wi-Fi rapide ed efficienti non è mai stata così alta. Amazon risponde a questa esigenza con la presentazione dell’eero Max 7, promettendo velocità e potenza inaudite.

Un salto generazionale nella tecnologia Wi-Fi con eero Max 7 di Amazon

Il nuovo eero Max 7 è più di una semplice evoluzione dei precedenti prodotti eero. Rivoluziona l’intera gamma, ponendosi come il punto di riferimento per le performance di livello professionale. L’introduzione della tecnologia Wi-Fi 7 in combinazione con la rete TrueMesh brevettata, assicura una connessione veloce, evitando interferenze esterne e minimizzando la latenza. Con una velocità impressionante di 10 Gigabit Ethernet, gli utenti possono ora scaricare contenuti come mai prima d’ora. Pensate solo a un film in 4K pronto in 10 secondi o un videogioco di 50 gigabyte in meno di un minuto!

Come ha sottolineato Eric Saarnio, vice president di Amazon Devices International, la connettività rappresenta la colonna vertebrale delle nostre vite quotidiane. eero Max 7 è nato da un processo di perfezionamento basato sull’esperienza e sul feedback di decine di milioni di utenti eero in tutto il mondo. È una testimonianza dell’impegno di Amazon a fornire una connettività senza compromessi.

Caratteristiche distintive

Velocità e copertura : Offre velocità wireless fino a 4,3 Gbps e velocità cablate fino a 9,4 Gbps. Con un’espansione di copertura che raggiunge fino a 232 m², garantisce che ogni angolo della vostra casa sia coperto.

: Offre velocità wireless fino a 4,3 Gbps e velocità cablate fino a 9,4 Gbps. Con un’espansione di copertura che raggiunge fino a 232 m², garantisce che ogni angolo della vostra casa sia coperto. Design innovativo : Con un design termico avanzato, l’eero Max 7 garantisce prestazioni ottimali evitando il surriscaldamento.

: Con un design termico avanzato, l’eero Max 7 garantisce prestazioni ottimali evitando il surriscaldamento. Versatilità : Ideale per applicazioni che richiedono un’alta banda passante e bassa latenza, come realtà virtuale e aumentata, streaming in 4K e 8K e gaming.

: Ideale per applicazioni che richiedono un’alta banda passante e bassa latenza, come realtà virtuale e aumentata, streaming in 4K e 8K e gaming. Connettività per la Casa Intelligente: Supporta oltre 200 dispositivi connessi e integra funzionalità come il supporto Matter, agendo come Border Router Thread e un hub Zigbee.

Facilità d’uso : Grazie all’app eero, gli utenti possono facilmente gestire la loro rete, mentre la compatibilità con le generazioni precedenti dei dispositivi eero semplifica l’espansione o l’aggiornamento.

: Grazie all’app eero, gli utenti possono facilmente gestire la loro rete, mentre la compatibilità con le generazioni precedenti dei dispositivi eero semplifica l’espansione o l’aggiornamento. Sicurezza: Con aggiornamenti automatici, eero garantisce una connessione protetta e sicura. Per coloro che cercano ulteriori funzionalità di sicurezza, eero Plus offre una serie di servizi aggiuntivi.

Con tutte queste caratteristiche e funzionalità, l’eero Max 7 non è solo un router, ma un hub centrale per la moderna smart home.

Amazon continua a porsi all’avanguardia nel mondo della connettività domestica con l’introduzione dell’eero Max 7. Questo dispositivo promette di cambiare il modo in cui interagiamo con Internet, offrendo velocità, potenza e una vasta gamma di funzionalità a un prezzo di 699,99 euro. Per coloro che cercano il meglio in termini di connettività domestica, l’eero Max 7 rappresenta senza dubbio una scelta eccellente.

Con la sua imminente disponibilità su Amazon.it, l’eero Max 7 si preannuncia come il nuovo standard per le connessioni domestiche del futuro.