Amazon Luna arriva in Italia: quanto costa e come accedere al Cloud Gaming

Amazon Luna, il rivoluzionario servizio di cloud gaming di Amazon, è ora disponibile in Italia, portando un’esperienza di gioco all’avanguardia agli appassionati. Questa piattaforma, che promette un’esperienza di gioco simile allo streaming di un film, senza la necessità di hardware costoso o lunghi tempi di download, da oggi è ufficialmente disponibile anche per gli utenti italiani.

Come Accedere ad Amazon Luna

Per accedere a Amazon Luna, gli utenti devono semplicemente visitare il sito luna.amazon.it. La piattaforma è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi lettori multimediali per lo streaming come Fire TV, tablet, PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, dispositivi mobili Android, e selezionate smart TV di Samsung e LG.

Una volta sul sito, gli utenti possono creare un account o accedere con le loro credenziali Amazon esistenti. Da lì, è possibile scegliere tra diverse opzioni di abbonamento, ognuna offrendo un’esperienza unica e personalizzata.

Luna vanta una ricca libreria di giochi, che include titoli per tutti i gusti. Dai giochi casual e classici retrò ai più recenti titoli AAA, ci sarà sempre qualcosa di nuovo ogni mese.

Offerte Speciali per i Clienti Amazon Prime

I clienti Amazon Prime godono di vantaggi aggiuntivi su Luna. Possono giocare a Fortnite, Trackmania e a una selezione di giochi a rotazione senza costi aggiuntivi. Inoltre, hanno la possibilità di collegare i propri account Ubisoft per accedere a giochi Ubisoft per PC di cui sono già proprietari o per acquistarne di nuovi.

Opzioni di Abbonamento

Luna offre diverse opzioni di abbonamento:

Luna+ : Questo abbonamento offre la libreria più ampia, con giochi di tutti i generi, inclusi titoli popolari come Team Sonic Racing , Spongebob: Battle for Bikini Bottom , e Batman: Arkham Knight . Gli abbonati a Luna+ godono degli stessi vantaggi dei clienti Amazon Prime e hanno accesso ai giochi Ubisoft per PC. Luna+ è disponibile a 9,99 euro al mese , con una prova gratuita di 7 giorni.

: Questo abbonamento offre la libreria più ampia, con giochi di tutti i generi, inclusi titoli popolari come , , e . Gli abbonati a Luna+ godono degli stessi vantaggi dei clienti Amazon Prime e hanno accesso ai giochi Ubisoft per PC. Luna+ è disponibile a , con una prova gratuita di 7 giorni. Ubisoft+ : Questo abbonamento fornisce accesso agli ultimi titoli Ubisoft, come l’ultimo Assassin’s Creed Mirage e l’imminente Avatar: Frontiers of Pandora, oltre a un ampio catalogo di giochi delle serie più amate di Ubisoft. L’abbonamento a Ubisoft+ è disponibile a 17,99 euro al mese .

: Questo abbonamento fornisce accesso agli ultimi titoli Ubisoft, come l’ultimo Assassin’s Creed Mirage e l’imminente Avatar: Frontiers of Pandora, oltre a un ampio catalogo di giochi delle serie più amate di Ubisoft. L’abbonamento a Ubisoft+ è disponibile a . Jackbox Games: Questo abbonamento, disponibile esclusivamente su Luna, include popolari party game come Quiplash, Trivia Murder Party e Drawful, a soli 4,99 euro al mese.

Il Controller Luna

Il controller Luna, progettato specificamente per questa piattaforma, si connette direttamente ai server cloud di Luna via Wi-Fi, riducendo la latenza di gioco. Grazie alla tecnologia Cloud Direct, gli utenti possono passare facilmente da un dispositivo all’altro, come da Fire TV a smartphone, senza bisogno di ulteriori configurazioni. Attualmente, il controller è disponibile in Italia a un prezzo promozionale di 39,99 euro, anziché 69,99 euro, fino al 27 novembre.

Gioca su Fire TV

In aggiunta a Luna, Amazon ha migliorato l’interfaccia utente di Fire TV in Italia, Francia e Spagna, introducendo una nuova sezione dedicata ai giochi. Questa sezione riunisce i migliori giochi e contenuti per Fire TV, rendendo ancora più facile per gli utenti iniziare a giocare.

Con l’introduzione di Amazon Luna in Italia, il paese si unisce agli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada nell’abbracciare questa nuova era del cloud gaming. Gli appassionati di videogiochi ora potranno sfruttare la connessione di casa per giocare in cloud ai principali titoli in commercio, senza la necessità di possedere un potente PC da gaming o una console da gioco di ultima generazione.

A tal proposito, uno dei modi più semplici ed economici di accedere a Luna è tramite una Fire TV Stick. Tra i nuovi modelli recentemente presentati, molti sono su Amazon a prezzi davvero interessanti, i seguito ve ne linkiamo alcuni:

