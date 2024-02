Amazon lancia una maxi promo sulla microSD SanDisk: 43% DI SCONTO

SanDisk è una delle principali aziende per la produzione di memorie e dispositivi d’archiviazione e oggi, su Amazon, è presente un maxi sconto del 43% sulla microSD SanDisk da 128GB che viene venduta a 22,34€.

128GB di microSD al 43% di sconto su Amazon

La SanDisk Extreme è una scheda di memoria microSD progettata per offrire prestazioni elevate e affidabilità per una varietà di dispositivi. Con una capacità di memoria di 128 GB e un colore nero elegante, rappresenta una soluzione ideale per archiviare una vasta gamma di dati, tra cui foto, video, musica e altri file digitali.

Grazie alla tecnologia QuickFlow di SanDisk, questa scheda offre velocità di offload fino a 190 MB/s, consentendo di risparmiare tempo durante il trasferimento dei file da e verso la scheda. Per ottenere prestazioni ottimali, è consigliabile utilizzarla con il lettore di schede SD e microSD Pro-Reader di SanDisk Professional, venduto separatamente.

La velocità di scrittura fino a 90 MB/s garantisce riprese ultrarapide, rendendo questa scheda adatta per catturare video ad alta risoluzione e fotografie ad alta velocità. È inoltre 4K UHD-ready, con una classe di velocità UHS 3 e una classe di velocità video 30, garantendo la compatibilità con dispositivi e videocamere ad alta definizione.

La classe A2 della scheda assicura prestazioni ottimizzate per il caricamento e l’esecuzione delle app, offrendo una maggiore fluidità e reattività durante l’utilizzo di applicazioni e giochi sul dispositivo.

Amazon, oggi, pensa alle tue esigenze di storage e lo fa applicando uno sconto promo del 43% sulla microSD SanDisk da 128GB che viene venduta al costo finale e totale di 22,34€. Approfittane adesso!

