Amazon integra il supporto per Thread e Matter nei dispositivi Echo, rafforzando la collaborazione con Eve

Amazon ha annunciato l’introduzione del supporto per il protocollo Thread nei suoi altoparlanti intelligenti Echo di quarta generazione, allineando il dispositivo con l’HomePod mini di Apple e altri prodotti simili. L’ultimo aggiornamento introduce anche la compatibilità con la configurazione iOS e il supporto per il protocollo Matter nei dispositivi Echo meno recenti. Nel frattempo, la società Eve, precedentemente focalizzata su HomeKit, ha stretto una significativa collaborazione con Amazon.

In un post sul blog di Amazon (via The Verge), l’azienda ha condiviso i dettagli del suo aggiornamento Matter per Alexa e dei requisiti di certificazione aggiornati Works with Alexa (WWA) per i dispositivi Matter. L’obiettivo di Amazon è creare un’esperienza di casa intelligente che funzioni con dispositivi di diverse tecnologie e marchi, tutti pensati per operare insieme a beneficio del cliente.

L’aggiornamento è particolarmente rilevante per gli utenti Apple, in quanto offre il supporto per la configurazione dei dispositivi Amazon compatibili con Matter su iOS. Con questo aggiornamento, dispositivi come Echo, Echo Plus ed Echo Dot di seconda generazione sono stati aggiornati come controller Matter. Inoltre, gli altoparlanti Echo di quarta generazione hanno ricevuto il supporto per il protocollo Thread, funzionando come router di confine Thread.

Matter è uno standard per la casa intelligente sviluppato grazie a una collaborazione tra Apple, Amazon, Google, Samsung, Connectivity Standards Alliance e altri. L’idea alla base di Matter è semplificare l’esperienza per i clienti, garantendo che i dispositivi per la casa intelligente funzionino con la loro configurazione multipiattaforma e siano più veloci, affidabili, sicuri e facili da usare.

Thread è un protocollo di rete mesh sviluppato appositamente per piattaforme e dispositivi domestici intelligenti, con comunicazione peer-to-peer diretta e capacità di auto-manutenzione e auto-riparazione.

Eve, un produttore di dispositivi per la casa intelligente precedentemente focalizzato su HomeKit, ha raggiunto un accordo con Amazon per integrarsi con i dispositivi Echo compatibili con Matter e l’universo Works with Alexa. Questa partnership permette a Eve di espandersi rapidamente, attingendo alle decine di milioni di clienti Alexa con oltre 100 milioni di dispositivi Echo abilitati per Matter già nelle loro case.

Jerome Gackel, CEO di Eve Systems, ha espresso il suo entusiasmo riguardo alla partnership, sottolineando come il supporto Thread su milioni di dispositivi Echo nelle case dei clienti accelererà notevolmente la creazione di un’esperienza senza soluzione di continuità.