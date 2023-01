Amazon è pazzo: cover LifeProof per Apple iPhone 12 Mini in sconto dell'82%

LifeProof ha annunciato una nuova serie di cover per iPhone 12 mini, realizzate con il 45% di plastica riciclata. Ciò significa che non solo stai ricevendo un case di qualità, ma stai anche aiutando il pianeta. Acquistala ora su Amazon a soli 7,90€ invece di 43,98€.

La custodia SEE disponibile in una varietà di colori con un retro in plastica trasparente. Le custodie presentano una resistenza alle cadute di 2 metri e alcuni di questi colori sono davvero sorprendenti. Ma se vuoi il supporto MagSafe avrai bisogno della custodia SEE con MagSafe. Questo modello ha un design differente, è disponibile sia con i dorsi trasparenti che a tinta unita.

Le versioni di entrambe le custodie sono disponibili per iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Questa è SEE, la custodia MagSafe per iPhone 12/mini e iPhone 12 Pro che si aggancia perfettamente a caricabatterie e accessori e resiste alle cadute da 2 metri. Realizzato con oltre il 45% di plastica riciclata, fa bene al tuo telefono e al nostro pianeta. Ricordiamo che il case è anche a prova di sporco e di neve: questa tecnologia blocca sporco, neve, polvere e detriti; Inoltre le protezioni coprono porte, microfono e altoparlanti.

Per lavarla, basterà utilizzare un panno caldo insaponato e strofinare la cover senza rimuoverla dal dispositivo. Quando lo fai, assicurati di evitare il contatto con l’acqua in prossimità delle porte di ricarica o dove si trova il jack dell’audio. Copri anche gli altoparlanti. Se desideri una pulizia più profonda, rimuovi la custodia dal dispositivo e lavala con le tue mani e asciugala tamponando con della carta assorbente. Approfitta ora dello sconto dell’82% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

