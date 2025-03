Amazon celebra la primavera con offerte imperdibili dal 25 al 31 marzo

La primavera si avvicina e con essa una nuova opportunità per risparmiare: torna la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, un evento che dal 25 al 31 marzo 2025 promette di trasformare il cambio di stagione in un’occasione imperdibile per lo shopping online primavera. Con oltre 100.000 prodotti in promozione, inclusi migliaia di articoli Made in Italy, Amazon si prepara a soddisfare le esigenze degli italiani, il 69% dei quali, secondo un recente sondaggio HarrisX, è pronto a cogliere al volo queste offerte.

La piattaforma ha predisposto una vetrina speciale che abbraccia le tendenze di acquisto primaverili: dall’abbigliamento e calzature (54%) alle attrezzature sportive (27%), fino ai prodotti per bellezza e benessere (22%). Per i clienti Prime, i vantaggi si moltiplicano con consegne rapide e gratuite, anche in giornata.

Tra le promozioni più attese spiccano gli sconti sui dispositivi Amazon (Echo, Kindle, Fire TV Stick), riduzioni fino al 30% sui marchi Amazon e offerte fino al 25% su Amazon Fresh. Non manca un’iniziativa green: su Amazon Seconda Mano, dal 18 al 24 marzo, sarà possibile acquistare prodotti resi selezionati con uno sconto del 20%.

Amazon consiglia di monitorare attentamente le offerte lampo, impostare notifiche personalizzate e sfruttare la funzione lista dei desideri per non perdere le occasioni migliori. Da non dimenticare le “Offerte WOW!” giornaliere, pensate per sorprendere ogni giorno.

Infine, la Festa delle Offerte di Primavera non è solo sinonimo di risparmio, ma anche di valorizzazione del patrimonio nazionale: i marchi italiani come De’ Longhi, Lavazza e Clementoni saranno protagonisti, combinando qualità e sostegno all’economia locale. Preparati a vivere un’esperienza di Amazon offerte primavera all’insegna della convenienza e dello stile italiano.