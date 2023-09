Amazon annuncia la Festa delle Offerte Prime: sconti pre-Black Friday

Amazon ha annunciato un evento speciale per tutti i suoi clienti Prime: la Festa delle Offerte Prime. Questo evento di shopping di 48 ore avrà luogo il 10 e 11 ottobre, offrendo sconti e offerte imperdibili su una vasta gamma di prodotti di marchi rinomati e piccole e medie imprese. L’obiettivo principale è permettere ai clienti di iniziare i loro acquisti natalizi in anticipo, approfittando delle migliori offerte dell’anno.

Festa delle Offerte Prime: pronti per i regali di Natale

In preparazione alla stagione natalizia, i clienti avranno l’opportunità di risparmiare su prodotti di grandi marchi. Per coloro che non sono ancora membri Prime, Amazon offre la possibilità di iscriversi e sfruttare un periodo di prova gratuito attraverso il loro sito.

Jamil Ghani, Vicepresidente di Amazon Prime, ha sottolineato l’importanza di questo evento, affermando che offre ai clienti Prime una nuova opportunità di risparmiare in anticipo sullo shopping natalizio. Inoltre, ha evidenziato che, oltre ai vantaggi Prime, i clienti avranno accesso a numerose offerte in diverse categorie, tra cui moda, casa e giocattoli.

Per prepararsi al meglio all’evento, Amazon suggerisce di esplorare tutte le opzioni di consegna disponibili, tra cui Amazon Locker o Counter, e di impostare notifiche personalizzate sulle offerte per rimanere sempre aggiornati.

La Festa delle Offerte Prime sarà disponibile in 19 paesi del mondo, tra cui Italia, Portogallo, Australia, Canada, Francia, Germania, Stati Uniti e Regno Unito. Questo nuovo periodo di sconti rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i clienti Amazon Prime di approfittare delle migliori offerte dell’anno, iniziando i propri acquisti natalizi con un notevole risparmio.

