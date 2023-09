Amazon ABBATTE IL PREZZO del Notebook ASUS: oggi a 300 EURO IN MENO!

Se hai bisogno di un notebook potente, elegante e affidabile, allora non puoi perderti l’offerta straordinaria su Amazon per l’ASUS VivoBook 15. Al prezzo incredibilmente ridotto di soli 999 euro, con uno sconto del 23%, questo notebook è un vero affare che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire.

Sia che tu sia uno studente, un professionista o un appassionato di tecnologia, l’ASUS VivoBook 15 ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare, studiare o divertirti. Approfitta di questa occasione e aggiudicati subito questo fantastico dispositivo risparmiando ben 300 euro sul prezzo di listino!

ASUS VivoBook 15: le specifiche tecniche che ti lasceranno senza fiato

L’ASUS VivoBook 15 ti stupirà con le sue specifiche tecniche all’avanguardia. Dotato di un potente processore Intel Core i7-11370H e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria GDDR6, questo notebook offre prestazioni eccezionali per le tue attività quotidiane e la tua esperienza di gioco.

Con una memoria RAM da 8GB e un SSD PCIe da 512GB, avrai spazio più che sufficiente per archiviare i tuoi file e avviare le applicazioni in modo rapido e fluido.

Ma le sorprese non finiscono qui! L’ASUS VivoBook 15 vanta un display OLED FHD da 15,6 pollici con tecnologia Pantone Validated, che offre colori vividi e dettagli nitidi per un’esperienza visiva straordinaria. Inoltre, il suo design sottile e leggero, con un peso di soli 1,6 kg, lo rende estremamente portatile e perfetto per l’uso in movimento.

Se stai cercando un notebook che offra prestazioni elevate, un design elegante e un prezzo conveniente, l’ASUS VivoBook 15 è la scelta ideale per te. Con uno sconto del 23% su Amazon, potrai portare a casa questo potente dispositivo per soli 999€. Sia che tu sia un professionista in cerca di produttività, uno studente che necessita di un notebook affidabile o un appassionato di giochi che desidera prestazioni di alto livello, questo notebook farà al caso tuo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.