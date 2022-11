L’Amazfit GTR3 Pro è uno dei pochi prodotti sul mercato che si avvicina per prestazioni, prestazioni, funzionalità e eleganza ad Apple Watch. Include un’interfaccia fluida, un assistente vocale integrato, GPS, allenamenti, telefonate vivavoce e funziona perfettamente compatibile con iPhone. E grazie agli sconti Black Friday + Coupon 25€ costa solo 169€.

⚠️ Importante. Per ottenere lo sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica Coupon 25€ prima di mettere il prodotto nel carrello.

Questo smartwatch non avrà Siri né il grado di integrazione di cui solo i prodotti Apple possono godere con iPhone, ma rispetto ad Apple Watch no alcune chicche. Prima di tutto un’autonomia che dura 2 settimane, E inoltre un assistente vocale è decisamente più utile e meno tentennante: Alexa.

Include inoltre lettore multimediale integrato con memoria interna, chiamate vivavoce senza dover tirar fuori il telefono dalla tasca o dallo zaino; oltre 150 quadranti, navigazione attraverso la corona virtuale. E in più Amazfit GTR 3 Pro vanta un grado di impermeabilità di 5 ATM, così puoi goderti il mare o fare un tuffo in piscina senza preoccupazioni.

Nonostante non sia prodotto da Apple, questo smartwatch funziona in modo decente anche su iPhone e ha anche tantissimo offrire: respirazione, O2 sangue, respirazione, monitoraggio sonno, un ottimo monitoraggio degli allenamenti e molto altro. E con un coupon da 20€, costa ancora meno: lo compri a 169€ con spedizioni rapide Amazon Prime. È il prodotto ideale per chiunque cerchi una buona alternativa ad Apple Watch ad un prezzo vantaggioso, con in più un’autonomia imbattibile per l’omologo Apple.