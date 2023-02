Amazfit Orologio Fitness "Stile Casio": sconto 20%

Amazfit propone un Orologio Fitness sportivo “Stile Casio” dall’inconfondibile design retrò. In un mondo dominato dai display Touch e da Apple Watch, ecco qualcosa che non si vede più al polso delle persone: uno schermo a cristalli liquidi con tutte le tecnologie però che ci si aspetta da un gingillo moderno (monitoraggio sonno, battito, allenamenti, PAI e molto altro). E oggi è anche al minimo storico: costa solo 35€ incluse spedizioni Prime.

Amazfit Neo è uno smartwatch fitness che riporta indietro il design alla moda degli anni ’80. Con un display digitale sempre attivo da 1,2 pollici e quattro pulsanti fisici, questo dispositivo offre un equilibrio perfetto tra stile e funzionalità.

Il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e del sonno è una delle sue caratteristiche principali. Il Neo Smartwatch mantiene un occhio costante sulla tua salute, registrando la tua frequenza cardiaca 24/7. Dopo aver sincronizzato l’orologio con l’app, sarai in grado di analizzare le diverse fasi e la qualità del tuo sonno.

La durata della batteria di questo smartwatch fitness è sorprendente, con una capacità di gestione dell’alimentazione che consente di utilizzarlo fino a 28 giorni. La sua custodia esterna resistente e il cinturino in PUR lo rendono resistente all’acqua fino a 50 metri, il che lo rende adatto anche per nuotare.

Amazfit Neo Smartwatch sportivo include anche un tracciamento di 3 modalità sportive, in modo da poter monitorare i tuoi progressi durante la corsa, la bicicletta o la camminata. Inoltre, il dispositivo è in grado di sincronizzarsi con messaggi di testo, e-mail e notifiche da una serie di app popolari sul tuo smartphone. Riceverai promemoria per le chiamate e per la vita sedentaria, tra le altre funzioni.

Se sei alla ricerca di uno smartwatch con un look retrò e funzionalità avanzate, questo potrebbe essere l’orologio perfetto per te. A questo prezzo, poi, difficile resistere: se lo sconto del 20% su Amazon acquisti Amazfit “Casio Smart” a soli 35€.