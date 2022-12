In montagna, al mare… a casa, la musica non deve mai mancare. Ecco perché ti consiglio l’acquisto dell’altoparlante Bluetooth Splash 1 di Tronsmart. È impermeabile, garantisce circa 24 ore di autonomia ed è scontato del 50% su Amazon. Per completare l’acquisto a soli 16,99 euro, spunta la casella del Coupon prima di aggiungere l’articolo al carrello.

Grazie ad un potente subwoofer da 15W, l’altoparlante Splash 1 offre bassi profondi e un suono pulito. Per un suono stereo, puoi sincronizzare due altoparlanti Tronsmast, così da vivere un’esperienza ancora più spettacolare e coinvolgente.

L’altoparlante Bluetooth è impermeabile, quindi lo puoi utilizzare in casa ma soprattutto all’esterno, durante feste, escursioni, viaggi e così via. È a prova di pioggia, polvere, sabbia, spruzzi, ed è anche molto resistente. E poi è leggero, lo puoi portare ovunque anche grazie al comodo cordino.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2200mAh garantisce fino a 24 ore di autonomia (a volume medio). Quanto scarico, puoi ricaricare lo speaker di Tronsmart tramite la porta USB-C. Bastano circa 2 ore per un ciclo completo.

Sulla parte esterna trovi i tre comandi manuali per gestire la riproduzione del contenuto audio e il volume. Sul fianco invece trovi il pulsante d’accensione/spegnimento, che puoi utilizzare anche per “evocare” l’assistente vocale del dispositivo con cui lo speaker è abbinato. Se stai utilizzando un iPhone, ad esempio, potrai avere rapido accesso a Siri.

📢 Ti ricordo che per ottenere uno sconto del 50%, e quindi pagare l’altoparlante Blueooth solo 16,99 euro, devi spuntare la casella del Coupon.

