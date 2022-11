Tra le aziende leader del mercato dei sistemi audio c’è anche Bang & Olufsen. Avrai probabilmente notato il suo marchio anche su diversi notebook top di gamma, a conferma del fatto che B&O fa rima con “qualità”. A tal proposito, voglio segnalarti lo sconto Black Friday del 25% sull’altoparlante Bluetooth Beosound Explore con certificazione IP67 (resistenza all’acqua e alla polvere).

La tua musica dove vuoi, anche fuori casa, grazie all’altoparlante B&O

Porta la tua musica con te, ovunque. Beosound Explore è un robusto altoparlante per esterni con un suono potente in tutti i tuoi ambienti preferiti. Audio a 360 gradi e bassi sorprendentemente profondi, in un device leggero, perfetto per qualsiasi occasione. Che tu stia ascoltando un podcast in giardino o sia in viaggio con gli amici, l’eccezionale audio ti accompagnerà ovunque.

La robustezza è parte integrante del DNA di questo outdoor speaker ultraportatile. I materiali protettivi di alta qualità, compreso l’alluminio anodizzato duro del guscio esterno, offrono una maggiore resistenza a graffi o a cadute accidentali. Leggero, con un peso inferiore a 650 g, il diffusore vanta anche un design cilindrico grab-and-go e molteplici opzioni di trasporto, tra cui una tracolla resistente alle intemperie e un moschettone integrato.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, Beosound Explore offre un suono potente e bassi profondi. Oltre al suono a 360 gradi, ideale per riprodurre musica all’aperto, è il compagno ideale per escursioni, gite in barca e il campeggio. La batteria ad alte prestazioni offre fino a 27 ore di riproduzione a volume di ascolto normale, e così potrai partire per le tue avventure senza doverti fermare a ricaricarlo.