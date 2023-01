“Mai senza musica, mai!“. Se anche tu segui questa filosofia per la tua vita quotidiana, dovresti scegliere un dispositivo in grado di garantire qualità e affidabilità. Come l’altoparlante Bluetooth Beosound A1 (2a Gen.) di Bang & Olufsen, impermeabile e compatibile con Alexa. Lo trovi in offerta su Amazon a 229,99 euro grazie allo sconto del 23%.

Bang & Olufsen: l’altoparlante Bluetooth Beosound A1 con Alexa è musica per le tue orecchie

Porta il Signature Sound Bang & Olufsen sempre con te grazie alle eccezionali prestazioni di Beosound A1. Con una potenza di picco di 2 x 140 watt e il codec adattivo aptXTM, questo diffusore è estremamente potente, nonostante le sue dimensioni ridotte.

I tre microfoni omnidirezionali assicurano un’estrema chiarezza durante le chiamate. Resta connesso o rilassati con il suono ricco di bassi.

Suono di qualità, design compatto

Altoparlante resistente e impermeabile

Autonomia della batteria “wow”

Progettato per i viaggi, Beosound A1 ha un design piatto e cilindrico con una finitura altamente tattile. Abbastanza piccolo da tenerlo nel palmo della mano, può essere facilmente riposto in una piccola borsa o in una grande tasca. È anche dotato di una comoda cinghia da trasporto, ideale per quando sei in viaggio o semplicemente per riposizionare l’altoparlante nell’abitazione.

Una connessione Bluetooth veloce e potente semplifica l’abbinamento al telefono, tablet o altro dispositivo. Se desideri rimanere in contatto con gli amici, i familiari o i colleghi mentre sei in viaggio, i tre microfoni integrati offrono una grande chiarezza durante le chiamate individuali e di gruppo.

Grazie alla batteria dalla lunga autonomia, la tua musica non ti lascerà mai. Il sistema smart charge ottimizza infine la velocità di ricarica adattandola alla capacità del caricabatterie USB utilizzato, così sarà subito pronto per la prossima avventura.

