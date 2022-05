AliveCor KardiaMobile, ECG via smartphone a 155€

KardiaMobile è un ECG personale compatibile con il tuo smartphone e che sta comodamente in tasca. Permette di creare ECG ovunque e senza utilizzare fili, cavi o gel. Bastano 30 per capire se il ritmo del tuo cuore è normale o se è stata individuata una Fibrillazione Atriale. L’AFib è una delle artimie cardiache più comuni e tra le principali cause di ictus. Fai un ECG ogni volta che avverti un sintomo o semplicemente per sentirti più tranquillo.

Effettuare un ECG su iPhone

Apri l’app Kardia sul tuo smartphone e premi “Registra ECG” Posiziona KardiaMobile accanto al tuo telefono, e appoggia delicatamente le tue dita su ciascun sensore. I tuoi risultati saranno disponibili in 30 secondi

Puoi conservare gli ECG sul telefono, ed inviali al tuo medico con un semplice tocco. Ovviamente, non sostituisce macchine di grado professionale né il giudizio del cardiologo, ma come strumento di diagnostica personale è semplicemente insostituibile.