Alimentatore USB‑C da 96W originale Apple ad un prezzo BOMBA su Amazon

L’adattatore di alimentazione USB-C da 96 W offre una ricarica rapida ed efficiente per tutti gli utenti che vogliono ricaricare il proprio smartphone in modo veloce da casa, in ufficio o in viaggio. Sebbene questo alimentatore sia compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di USB-C, Apple consiglia di associarlo al tuo MacBook Pro da 16 pollici per raggiungere prestazioni di ricarica ottimali. Acquistalo ora su Amazon a soli 71,99€ invece di 85,00€.

Apple consiglia di associare questo alimentatore al tuo MacBook Pro da 14 pollici (2021) utilizzando un cavo da USB-C a MagSafe 3 o un cavo di ricarica USB-C per sfruttare la ricarica rapida, in modo da poter passare dallo 0 al 50% di carica in circa 30 minuti. Il cavo di ricarica viene venduto separatamente, mentre nella scatola troviamo solo l’adattatore di alimentazione USB-C Apple da 96 W.

Ecco alcuni dei modelli Mac con cui è compatibile:

MacBook Air (M2, 2022)

MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air (Retina, 13 pollici, 2020)

MacBook Air (Retina, 13 pollici, 2018 – 2019)

MacBook Pro (13 pollici, M2, 2022)

MacBook Pro (13 pollici, M1, 2020)

MacBook Pro (13 pollici, 2020)

MacBook Pro (13 pollici, 2016 – 2019)

MacBook Pro (14 pollici, 2021)

MacBook Pro (16 pollici, 2019)

MacBook Pro (15 pollici, 2016 – 2019)

MacBook (Retina, 12 pollici, inizio 2015-2017)

Utilizzando l’USB Power Delivery Compliance C2 Tester di Granite River Labs sono stati eseguiti dei test di conformità dove si evince che l’adattatore di alimentazione USB-C Apple da 96 W supporta i seguenti profili di alimentazione: 15 watt (5 volt @ 3 amp), 27 watt (9 volt @ 3 amp), 45 watt (15 volt @ 3 amp) e 94 watt (20 volt @ 4,7 amp) per la ricarica. Non sono stati osservati anche alcuni problemi di conformità per questo caricabatterie. Approfitta ora dello sconto del 15% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

