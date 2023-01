Nel 2020, insieme a iPhone 12, ha fatto il suo debutto la tecnologia MagSafe, utile principalmente per ricaricare in modalità wireless gli smartphone del gigante di Cupertino (compresi gli ultimi iPhone 14 e iPhone 14 Pro). Oggi, puoi acquistare l’alimentatore MagSafe di Apple a prezzo scontato su Amazon: solo 39 euro.

Per in modo semplice e breve, l’alimentatore MagSafe di Apple è quell’accessorio che rende la ricarica wireless incredibilmente comoda. Al suo interno ospita infatti una serie di magneti che si allineano alla perfezione con il retro degli iPhone, a partire dal 12. La ricarica si spinge fino a 15W.

Altro punto a favore di questo alimentatore è che supporta la ricarica Qi e ciò significa che puoi usarlo anche con iPhone 8 e successivi e gli AirPods con custodia di ricarica wireless (dispositivi non muniti del MagSafe, ndr).

Dal punto di vista estetico, l’alimentatore MagSafe ha un design abbasta minimale, senza fronzoli e orpelli che potrebbero dare fastidio ad una buona fetta di utenti. A dirla tutta (e non ci aspettavamo nulla di diverso), si sposa alla perfezione con l’intero ecosistema Apple.

Per quanto riguarda l’alimentazione, il tutto passa tramite cavo USB-C ma l’alimentatore purtroppo non è incluso. Qui ne trovi uno di ottima fattura e in offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.