Alimentatore imuto con porta USB C da 65 W ad un prezzo SCONTATO su Amazon

Il caricabatterie da 65 W di Imuto ha due porte: una porta USB-C da 45 W e una porta USB-A da 18 W. Basta collegare l’adattatore a qualsiasi presa a muro, collegare i cavi (non inclusi) all’adattatore e il gioco è fatto. E’ adatto anche se si usa un cavo USB-C per caricare un iPad e un vecchio cavo USB-A per caricare l’iPhone. Acquistalo ora su Amazon a soli 26,39€ invece di 32,99€.

Una cosa che piace di questo adattatore è che ha un LED blu accanto alle porte USB, che ti fa sapere che è alimentato. Può sembrare una piccola caratteristica, ma nel momento in cui si accende sai di avere energia. È solo una cosa in meno di cui preoccuparsi.

Ricordiamo inoltre che possiede la ricarica super veloce da 65 W e usa la tecnologia PPS e PD3.0 e QC3.0 per caricare rapidamente qualsiasi smartphone, come l’S22 Ultra, che può arrivare al 65% di potenza in soli 30 minuti. Inoltre possiede la tecnologia “GaN” al nitruro di gallio: ciò gli garantisce il 43% in meno in dimensioni, e garantisce al contempo una ricarica più sicura e un trasferimento di potenza più efficiente.

Mentre per quanto riguarda la questione di poter caricare i laptop, bisogna fare alcune considerazioni. Diciamo di avere un laptop dotato di due caricabatterie USB, uno da 90w e l’altro (per alimentato tromite dock USB) da 130w. Questo caricabatterie caricherà il laptop, ma facendolo lentamente. Detto questo, la descrizione dell’articolo su Amazon menziona la ricarica di un MacBook Pro, che richiede molta meno energia, quindi è compatibile. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

