Alimentatore Apple da 20W in offerta su Amazon ad un prezzo BOMBA

L’adattatore di alimentazione USB-C Apple da 20 W è uno dei caricatori più utilizzati dagli utenti che hanno un iPhone o un iPad. Acquistalo ora su Amazon a soli 20,00€.

Ma si può utilizzare l’adattatore di alimentazione USB-C Apple da 20 W per altri dispositivi di tipo USB C? Sì, puoi utilizzare l’alimentatore USB-C Apple da 20 W con qualsiasi dispositivo abilitato USB‑C. Apple consiglia inoltre di accoppiare questo adattatore con iPad Pro e iPad Air per prestazioni di ricarica ottimali. E, per sfruttare la ricarica rapida, puoi anche accoppiarlo con iPhone 8 o versioni successive.

L prestazioni di ricarica possono dipendere dall’adattatore di alimentazione richiesto dal dispositivo. Ad esempio, se provi questo alimentatore da 20 W con un MacBook, che necessita di un alimentatore da 30 W o 60 W o superiore, otterrai una velocità di ricarica molto più lenta.

L’alimentatore non viene fornito con un cavo di alimentazione incluso. È necessario acquistarlo separatamente. Mentre per quanto riguarda il packaging, l’adattatore di alimentazione viene fornito nella tipica confezione bianca. Di seguito sono riportate le caratteristiche e le specifiche dell’adattatore di alimentazione USB-C da 20 W di Apple.

Possiede la ricarica rapida;

Tipo di connettore: USB tipo C;

Potenza massima erogata: 20 watt;

Tensione di ingresso 15 Volt;

Dimensioni ‎1,04 x 0,5 x 1,29 pollici;

Pesa solo 90 gr;

Ricordiamo inoltre che i modelli USA e AU non sono dotati di una spina pieghevole, ma il modello britannico si, nonostante il tipo di spina più grande, e di conseguenza è un design molto più pulito. I pin a scomparsa sul modello del Regno Unito lo rendono uno dei più apprezzati. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon. Ricorda di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.