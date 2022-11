AirTag: sconto immediato di oltre 5€ su Amazon

È uno dei prodotti più interessanti, innovativi e amati del marchio Apple: AirTag. Il piccolo tracker – che sfrutta il network Dov’è del colosso di Cupertino per ritrovare oggetti personali, zaini, valige ed è anche incredibilmente utile e ragionevolmente economico. E oggi lo paghi ancora meno, perché su Amazon è acquistabile a 33€ e spiccioli grazie allo sconto del 13%. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire perché non capita praticamente mai.

Tieni d’occhio e ritrova le tue cose nell’app Dov’è, la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari.

AirTag si configura in un attimo: un tap e si collega all’iPhone o all’iPad.

Per ritrovare un oggetto, puoi far suonare l’altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri.

Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag (solo con alcuni modelli di iPhone).

Localizza il tuo AirTag anche quando è molto lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è.

Dopo diverse polemiche e un bel po’ di segnalazioni, Apple ha reso AirTag un dispositivo ancora più sicuro. Il gigante californiano ha sempre avuto un occhio di riguardo per la privacy dei suoi utenti e per questo ha pensato ad una serie di novità per evitare usi impropri del suo tracker.

