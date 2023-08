AirTag aiuta una donna a ritrovare la sua bicicletta rubata

L’AirTag di Apple si sta rapidamente dimostrando uno degli accessori più preziosi per gli utenti, grazie alla sua capacità di tracciare e trovare oggetti smarriti o rubati. L’ultimo caso di successo viene direttamente dai Paesi Bassi, dove una donna è stata in grado di ritrovare la sua bicicletta rubata grazie a questo piccolo ma potente dispositivo.

Una bici rubata a Utrecht recuperata grazie all’AirTag nascosto

Beatriz Spaltemberg e suo marito William Lacerda risiedono a Utrecht, una città dove, purtroppo, i furti di biciclette sono in aumento. Proprio per questa ragione, Lacerda aveva dotato ciascuna delle loro biciclette di un AirTag. Spaltemberg, tornando da una sessione in palestra, ha scoperto che la sua bicicletta era stata rubata nonostante fosse stata chiusa a chiave. In un attimo di distrazione, aveva lasciato la chiave della bici sul posto, dando l’opportunità al ladro di agire.

Utilizzando l’app “Dov’è” sul suo iPhone, Spaltemberg ha potuto localizzare la sua bicicletta in tempo quasi reale. Con la collaborazione delle forze dell’ordine locali, sono riusciti a raggiungere la posizione segnalata e, utilizzando la funzione “Precision Finding”, hanno identificato la bicicletta rubata, ancorata a un lampione. Sebbene il ladro fosse riuscito a sfuggire, la polizia sta ora indagando utilizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza.

Il valore dell’AirTag: non solo una bicicletta

Questo episodio mette in luce l’efficacia dell’AirTag in varie situazioni. Precedentemente, abbiamo sentito storie di come l’AirTag abbia aiutato a recuperare una grossa somma di denaro rubata da un camion blindato, bagagli smarriti in aeroporto, e addirittura una mascotte toro di dimensioni considerevoli sottratta a un ristorante.

L’AirTag, che si appoggia alla vasta rete “Dov’è” di dispositivi Apple connessi in tutto il mondo, è disponibile negli Stati Uniti al prezzo di $29, tuttavia su Amazon si può acquistare la confezione da quattro ad un prezzo molto competitivo. Questo dispositivo sta rapidamente diventando uno strumento essenziale per chi desidera una sicurezza aggiuntiva per i propri beni preziosi.

