AirPods Pro: audio al top e design elegante e funzionale (-27%)

Gli AirPods Pro (seconda generazione), con custodia di ricarica MagSafe (USB-C), offrono un’esperienza sonora avanzata, grazie al chip H2 che potenzia la cancellazione attiva del rumore, raddoppiando l’efficacia rispetto al modello precedente. La modalità Trasparenza permette di ascoltare i suoni esterni importanti senza togliere gli auricolari, mentre l’audio adattivo si regola dinamicamente in base all’ambiente circostante per un ascolto sempre ottimale.

Il “Rilevamento conversazione” abbassa automaticamente il volume della musica quando interagisci con qualcuno, migliorando la comunicazione. Con fino a 6 ore di autonomia per carica, gli AirPods Pro garantiscono lunghe sessioni di ascolto, estendibili fino a 30 ore grazie alla custodia di ricarica MagSafe.

La custodia può essere ricaricata tramite USB-C o con un alimentatore MagSafe, e offre la funzione “Posizione precisa”, che ti aiuta a rintracciare facilmente la custodia grazie all’altoparlante integrato.

Gli AirPods Pro sono anche dotati di un controllo touch intuitivo per regolare il volume e gestire le chiamate, e la funzione “Leggi notifiche ad alta voce” consente a Siri di leggerti i messaggi importanti. Inoltre, con la Condivisione audio, puoi goderti musica o film in compagnia, connettingoti simultaneamente a due paia di AirPods. Con la certificazione IP54, sono resistenti a polvere, sudore e acqua, rendendoli ideali per ogni situazione.

AirPods Pro oggi, su eBay, vengono scontati del 27% e vengono venduto alla cifra finale d’acquisto di 218,99€.