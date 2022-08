AirPods Max: sconto FOLLE del 30% su Amazon

Iniziamo col dire che queste cuffie sono prettamente per un pubblico femminile o per chiunque ami il rosa. Se sei un amante della musica ad alta fedeltà e sei proprietario di un prodotto Apple, non c’è assolutamente alcun motivo per cui devi perdere un ottimo affare come questo sulle AirPods Max. Sono gli auricolari Premium di Apple e lo si può dedurre anche dal prezzo e il modello rosa è in vendita oggi a soli 439,99 € su Amazon. Probabilmente non sono per tutti, ma è comunque uno sconto del 30% che non passa inosservato. Sono davvero rare le offerte come queste, su un dispositivo del genere.

AirPods Max: le cuffie per chi non accetta compromessi

Se la musica è la tua passione e non puoi farne a meno, allora fidati che questi auricolari sono per te, per i veri audiofili non ci sono concorrenti sul mercato. Le Apple AirPods Max non sono solo di alta qualità costruttiva, ma sono anche super affidabili grazie all’ottima assistenza clienti Apple, che vi farà dormire sogni tranquilli. Queste cuffie sono dotate di un driver dinamico, progettato direttamente da Apple, per un’alta fedeltà del suono e hanno la cancellazione attiva del rumore per isolarvi letteralmente dai rumori dell’ambiente esterno.

Insomma queste cuffie hanno un audio spaziale e con il rilevamento dinamico della posizione della testa, avrete un effetto surround proprio come al cinema. Praticamente con queste caratteristiche e questo sconto del 30%, non potete farvele scappare per nessun motivo al mondo. Il loro prezzo su Amazon è di soli 439,99 €, oltre 150 euro rispetto al costo originale. Inoltre ti ricordiamo della politica di Amazon: soddisfatti o rimborsati – che ti consente di fare il reso del prodotto entro 30 giorni dal loro acquisto ed avere così il rimborso del 100%. Ovviamente noi siamo sicuri che se decidete di fare questo acquisto è perché sei davvero interessato alle AirPods Max e quindi non ve ne pentirete.