AirPods: le cuffie Apple più famose, oggi in sconto su Amazon

Queste sono le cuffie True Wireless più richieste e vendute di casa Apple. Stiamo parlando delle AirPods che oggi sono in super sconto sul noto e-commerce americano. Grazie a questa offerta le potete acquistare su Amazon a soli 129,00 €. Il design di questo prodotto è moderno e minimal, così come ci ha voluto da sempre abituare Apple. Queste cuffie sono molto comode da indossare, ma soprattutto sono costruite con ottimi materiali.

Apple AirPods: sono loro le più vendute sul mercato

Vi elenchiamo di seguito quelle che sono le caratteristiche principali delle Apple AirPods:

Hanno una taglia unica, ma sono davvero comode da indossare tutto il giorno;

La custodia si può ricaricare sia in wireless sia che usando un caricabatterie certificato Qi. Oppure anche tramite connettore Lightning;

Si accendono automaticamente levandole dalla custodia e si collegano all’istante al vostro iPhone;

Il setup è molto semplice;

Attivazione rapida con l’assistente vocale Siri, grazie al comando “Ehi Siri”;

Potete switchare la connessione istantaneamente anche da un dispositivo all’altro;

La custodia di ricarica vi consente oltre 24 ore di autonomia;

Concludiamo ricordando, che i prodotti di casa Apple sono super affidabili. Il merito è della loro ottima assistenza, che è tra le migliori al mondo. Infatti Per qualsiasi problema con un vostro dispositivo Apple, vi basterà recarvi presso un Apple Store per risolverlo. Approfittate subito di questa fantastica offerta su quelle che sono le cuffie True Wireless più vendute di casa Apple. Potete acquistare le AirPods a soli 129,00 €, ovvero uno sconto del 13%, direttamente su Amazon. Inoltre vi ricordiamo della politica di Amazon che vi consente di effettuare il reso entro 30 giorni dall’acquisto e ricevere il rimborso del 100%. Tuttavia Apple è sinonimo di garanzia, quindi noi siamo sicuri che non avrete alcun problema acquistando questo prodotto. Sbrigatevi perché le scorte dei magazzini Amazon non sono infinite, questo dispositivo sta andando a ruba.