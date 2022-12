C’è una cosa che quasi nessuno sa su AirPods ed AirPods Pro che invece sarebbe utile conoscere prima di un eventuale acquisto. Perché potrebbe evitarvi l’errore che fanno molti e di cui si pentono successivamente. Parliamo dell’incisione gratuita.

L’incisione gratuita è un servizio che Apple offre quando si acquista online AirTag, Apple Pencil (2ª generazione) o iPad e consiste in un’incisione con emoji, nomi, iniziali e numeri -o una combinazione di questi- per rendere davvero unici i tuoi dispositivi. È un’ottima idea quando, in casa, ne esistono più esemplari: in questo modo ogni utente sa riconoscere il proprio.

La feature esiste dal 2019 ed è un’esclusiva di Apple Store, e fin qui nulla di nuovo. Quel che però pochi sanno è che il monogramma personalizzato viene visualizzato anche sul display di iPhone ogni volta che abbini per la prima volta gli AirPods. Si tratta di un elegante tocco à la Apple che rende l’esperienza unica e estremamente appagante, ma che alla fin fine non è davvero gratuita.

Sconto o Incisione?

Il problema infatti è che l’incisione è offerta solo se si acquista su Apple Store online a prezzo pieno. Su Amazon invece spesso si trovano offerte molto migliori, e con tempi di consegna pure più rapidi. Per esempio, al momento della stesura di questo post, AirPods Pro di seconda generazione sono scontate del 7%: le paghi solo 279€ invece di 299€. Quindi, a conti fatti, la serigrafia costa ben 20€.

Personalizzare AirPods

Nel comunicato stampa dedicato ad AirPods Pro 2, Apple spiega:

Ora è possibile personalizzare la custodia di ricarica con una Memoji, come Memoji in pose personalizzate, Animoji e una selezione di adesivi. Per richiedere l’incisione, crea e carica una Memoji sull’app Apple Store.

Per aggiungere un’incisione l’acquisto deve essere portato a termine necessariamente su Apple Store online o sull’app Apple Store ma, come detto, a prezzo pieno. Dopodiché è sufficiente:

Cercare il prodotto da serigrafare, a scelta tra AirPods, AirPods Pro e AirPods Pro 2. Toccare Incisione Gratuita. Toccare la casella di testo e selezionare un Emoji, Memoji o scrivere qualcosa Selezionare Consenti accesso. Crea una Memoji o selezionane uno esistente. Fai clic su Salva. Scorri verso il basso per acquistare i tuoi nuovi auricolari personalizzati.

