AirPods: disponibile un CODICE SCONTO che fa CROLLARE IL PREZZO su eBay

Le AirPods portano l’esperienza audio a un livello superiore grazie all’Audio Spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa. Questo crea un effetto surround tridimensionale per un’esperienza immersiva. Con un driver dinamico progettato da Apple e un amplificatore custom, le AirPods offrono bassi profondi e alti cristallini, rendendo il suono superdettagliato.

L’equalizzazione adattiva calibra automaticamente la musica in base alla forma del tuo orecchio. I microfoni interni rilevano ciò che stai ascoltando, regolando le frequenze basse e medie in tempo reale. Per le chiamate, un microfono rivestito da una speciale rete acustica riduce il rumore del vento, garantendo che la tua voce arrivi chiara.

Il design affusolato non solo migliora il look, ma dirige meglio il suono nell’orecchio. Resistenti al sudore e all’acqua (grado IPX4), sono perfette per ogni situazione, dalla pioggia agli allenamenti intensi. Configurare le AirPods con i dispositivi Apple è semplicissimo: basta avvicinarle all’iPhone o iPad e toccare Connetti. La custodia di ricarica Lightning offre fino a 30 ore di ascolto totale, con 6 ore di ascolto continuo e fino a 4 ore di conversazione. Con appena 5 minuti di ricarica, si ottiene circa un’ora di autonomia.

Grazie al sensore per il rilevamento della pelle, l’audio parte solo quando indossi le AirPods e si interrompe automaticamente quando le togli. Con la funzione “Ehi Siri”, puoi gestire chiamate, musica e notifiche usando solo la voce. Infine, la Condivisione audio permette a due persone di ascoltare lo stesso contenuto su due paia di AirPods, con una connessione immediata.

Su eBay, oggi, è presente un coupon sconto per le AirPods dal valore di 10€ (PSPRMAY24) per un costo totale e finale di 169,90€. Approfittane subito!