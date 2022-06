AirPods 3: a questo prezzo devono essere tue

Se state cercando dei nuovi auricolari e avete un iPhone, sappiate che oggi è il vostro giorno fortunato. Le nuovissime AirPods di terza generazione, Quelle annunciate autunno scorso, per intenderci, si trovano oggi ad un prezzo davvero speciale. Sono 167,99€ al posto di 199 €. Si tratta di uno sconto molto frizzante, vi farà risparmiare diversi euro. Il modello questione poi, gode di innumerevoli funzionalità di punta. Le vediamo insieme, ma prima sappiate che c’è la possibilità di avere le spedizioni gratis incluse nel prezzo, la consegna celere in 24 o 28 ore e molto altro ancora.

AirPods 3: le scelta migliore

Scegliere questo paio di auricolari rispetto ad un altro a innumerevoli vantaggi. Innanzitutto, vi consigliamo d’acquisto degli AirPods solo ed esclusivamente se avete un iPhone, cosicché possiate godere appieno di tutte le funzionalità rilasciate dall’azienda.

Troviamo il chip H1 che consente di avere un abbinamento rapido ed immediato. Il processore permette un abbinamento istantaneo fra iPhone, iPad, Mac.

Si può godere anche dell’audio spaziale che vi farà avere un suono tridimensionale come se foste al cinema. Potremmo stare ore a dare incarichi tutte le caratteristiche ma la morale è che a questo prezzo, difficilmente troverete di meglio. Si tratta poi di un minimo storico per questo paio di auricolari. A proposito, con iOS 16 arriverà anche l’audio spaziale personalizzato: non vediamo l’ora di saperne di più, ma dobbiamo attendere settembre.

Le cuffiette hanno un form factor piccolo e compatto, si indossano molto bene e presentano la custodia che si ricarica via cavo, wireless o con un caricatore MagSafe.

Ammettiamolo: quando si acquista un paio di auricolari Apple, si cade sempre in piedi; cosa significa? Semplice: si ottiene sempre un prodotto di fascia alta, con funzionalità avanzatissime con un usabilità top.

Fate presto prima che il prezzo ritorni allo stato originale o prima che finiscano le scorte su Amazon. A 167,99€ sono da prendere subito.