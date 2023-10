Addio Twitter: Musk vuole bloccare X in Europa

La piattaforma di social media X, precedentemente conosciuta come Twitter, è stata recentemente al centro di un crescente problema di disinformazione. Questo problema è diventato particolarmente evidente quando filmati di videogiochi sono stati erroneamente presentati come copertura giornalistica di un attacco terroristico in Israele. Inoltre, immagini fuorvianti e informazioni false, come foto manipolate del calciatore Ronaldo che tiene una bandiera palestinese e video datati della guerra civile siriana presentati come recenti, hanno ulteriormente aggravato la situazione.

Elon Musk potrebbe bloccare X, il vecchio Twitter, in Europa: si combatterebbe la disinformazione

Elon Musk, proprietario di X, ha ulteriormente complicato la situazione indirizzando gli utenti verso fonti di notizie che in passato avevano diffuso informazioni false. Questo ha portato molti giornalisti e ricercatori a mettere in discussione la validità di X come fonte affidabile di notizie.

A seguito di questi gravi problemi di disinformazione, l’Unione Europea ha preso provvedimenti. Il commissario UE Thierry Breton ha inviato una lettera urgente a Elon Musk, sottolineando che molti dei “contenuti violenti e terroristici” presenti sulla piattaforma erano illegali secondo la legislazione europea. La lettera evidenziava anche la mancanza di azione tempestiva da parte di X nel rimuovere tali contenuti.

La possibile mossa di Musk

Di fronte a queste crescenti pressioni, Elon Musk sta valutando la possibilità di bloccare completamente X in Europa. Secondo Business Insider, Musk potrebbe decidere di rendere X inaccessibile in Europa per evitare di dover rispettare la nuova regolamentazione emanata dalla Commissione Europea. Questa mossa potrebbe essere una risposta alla frustrazione di Musk riguardo al Digital Services Act europeo.

Una fonte vicina all’azienda ha rivelato che Musk, che ha acquisito Twitter per 44 miliardi di dollari e successivamente lo ha rinominato X, ha discusso la possibilità di rimuovere l’app dalla regione o di bloccare l’accesso agli utenti dell’Unione Europea.

Le conseguenze per X

Da quando Musk ha acquisito la piattaforma, i download e l’utilizzo di X sono diminuiti significativamente. Il tasso di declino sta peggiorando, con i download che sono diminuiti del 30% tra luglio e settembre e l’utilizzo quotidiano che ha registrato una diminuzione fino al 40% in alcune regioni. Se Musk dovesse decidere di bloccare X in Europa, ciò potrebbe portare a una ulteriore diminuzione dell’utilizzo dell’app del 9%.

Mentre la disinformazione continua a essere un problema serio su X, la risposta di Musk di potenzialmente bloccare la piattaforma in Europa potrebbe avere ripercussioni significative sia per gli utenti che per la piattaforma stessa.