Ecco un accessorio piccolo e incredibilmente economico che però tutti dovrebbero sempre avere a portata di mano, soprattutto per utenti Apple che hanno anche dispositivi non Apple. Permette di convertire da USB-C a Micro-USB, e costa solo 3,99€ con spedizioni incluse per il kit da 2. Praticamente regalati.

A Cosa Serve Questo Adattatore?

Un adattatore da USB-C a Micro-USB è un dispositivo che permette di collegare dispositivi dotati di porta USB-C, come smartphone, tablet o computer, a dispositivi dotati di porta Micro-USB, come fotocamere, lettori MP3 o powerbank. In pratica, questo adattatore consente di trasferire dati e ricaricare dispositivi che non sono nativamente compatibili con la porta USB-C.

Un esempio pratico di utilizzo di questo adattatore può essere la necessità di trasferire le foto dalla fotocamera al computer. Se la fotocamera è dotata di una porta Micro-USB ma il computer è dotato di una porta USB-C, l’adattatore da USB-C a Micro-USB permette di collegare la fotocamera al computer e trasferire le foto senza alcun problema.

Un altro esempio pratico può essere l’utilizzo di un powerbank per ricaricare uno smartphone dotato di porta USB-C. Se il powerbank è dotato di una porta Micro-USB, l’adattatore da USB-C a Micro-USB permette di collegare lo smartphone al volo. Insomma, è un piccolo oggetto che può diventare un salvagente in alcuni frangenti.

Perché Acquistarli

In breve:

Costano davvero pochissimo, incluse spedizioni

Sono ben fatti e robusti

Ampia compatibilità

Questo adattatore USB-C a Micro USB permette di collegare lo smartphone o tablet con USB-C ad un normale cavo micro-USB per ricarica, sincronizzazione e trasferimento dei dati. Fatti in alluminio, questi connettori sono robusti e durevoli, e ovviamente hanno un design auto-sensing auto-reversible (cioè, funzionano sempre a prescindere dal verso in cui li inserite nella USB).

