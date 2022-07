Adattatore HUB USB 7 in 1, praticamente REGALATO

Se sei in possesso di un PC portatile con porte di tipo USB C, di sicuro ti sarai trovato almeno una volta dinanzi alla necessita di collegare quest’ultimo a un display oppure di utilizzare i tuoi drive portatili, che siano essi chiavette USB oppure schede SD. Non avendo quindi la possibilità di effettuare queste connessioni, l’unica soluzione che puoi adottare è l’acquisto di un HUB USB multiporta che ti permette di aggirare le limitazioni dei computer più recenti.

A tal proposito oggi voglio mostrati una super offerta che non puoi farti scappare. In questo momento, infatti, è disponibile su Amazon un HUB USB C 7-in-1 al piccolissimo costo di soli 13,59 euro. Se sei interessato, di seguito troverai tutte le sue caratteristiche.

Multiport Hub USB 7-in-1: la soluzione definitiva per Portatili

Che tu sia in possesso di un MacBook oppure di un qualsiasi PC portatile con porte USB C, non fa differenza, di sicuro prima o poi avrai bisogno di effettuare altri tipi di collegamenti, come ad esempio HDMI, USB oppure SD/TF. Per non trovarti impreparato difronte a questa necessita, nel tuo setup non può manca un HUB Multiporta USB C.

Questo adattatore USB C è in assoluto uno dei più completi attualmente disponibili sul mercato in quanto racchiude tutto ciò di cui hai bisogno in dimensioni davvero ridotte. Partendo dal collegamento video, quest’ultimo è dotato di una porta HDMI 4K a 30 Hz, che ti permette di collegare il tuo PC anche ai display Ultra HD senza rinunciare alla qualità dell’immagine.

Successivamente su questo adattatore troverai due card reader, dedicati alla lettura di schede SD e TF, e ben 3 porte USB 3.0 attraverso le quali potrai caricare qualsiasi dispositivo esterno o collegare le tue chiavette USB usufruendo del massimo della velocità sia in scrittura che in lettura.

Se ti stai chiedendo come farai a caricare il tuo PC portatile se la porta USB C è occupata da questo adattatore, non preoccuparti minimamente, poiché quest’ultimo è dotato anche i una porta USB C che garantisce la ricarica del PC fino a 100W di power delivery.

Se non vuoi farti scappare un’offerta del genere, decisamente molto rara, acquista subito il tuo nuovo Multiporta HUB USB C 7-IN-1 su Amazon al prezzo speciale di soli 13,59 euro, senza neppure un Coupon. Ordinalo ora e lo ricevi a casa tua in appena 24/48 ore grazie alle spedizioni Prime super veloci