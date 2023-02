Adattatore fotocamere originale Apple da Lightning a USB 3 in offerta speciale su Amazon

Se hai bisogno di un dispositivo che ti permette di trasferire le foto e i video della tua fotocamera digitale sul tuo iPad hai bisogno dell’adattatore per fotocamera da Lightning a USB 3.0 di tipo A di Apple. In offerta ora su Amazon a soli 45€.

Questo adattatore si collega direttamente alla porta Lightning del tuo iPad, grazie ad una porta USB di tipo A per il cavo dati che si collega direttamente alla tua fotocamera. Il tuo iPad aprirà automaticamente la sua app Foto in modo che tu possa scegliere quale supporto importare. Inoltre, varie periferiche USB, inclusi adattatori Ethernet, interfacce audio e lettori di schede, possono essere collegate tramite la porta USB quando l’adattatore è collegato all’alimentazione tramite il connettore Lightning femmina e un adattatore di alimentazione opzionale.

L’adattatore trasferisce i dati a velocità USB 3.0 sull’iPad Pro da 12,9″ e a velocità USB 2.0 su altri iPad compatibili. Supporta formati fotografici standard come JPEG e la maggior parte dei file RAW, nonché formati video SD e HD come H.264 e MPEG-4 L’adattatore è compatibile con tutti i modelli di iPad abilitati Lightning, incluso iPad mini.

Apple afferma che funziona sia con l’iPad Pro da 12,9″ che con l’iPad Pro da 9,7″ appena rilasciato. C’è una differenza, che potrebbe essere un problema per alcuni, in quanto l’iPad Pro da 9,7 pollici supporta solo velocità di trasferimento USB 2.0. È un peccato, soprattutto se stai acquistando questo adattatore per trasferire foto e video di grandi dimensioni.

Ecco la lista dei dispositivi compatibili aggiornata:

iPad con display Retina

iPad mini

iPad mini 2

iPad Air

iPad Air 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPad Pro (9,7 pollici)

iPad Pro (12,9 pollici)

Come accennato, l’unico dispositivo in questo elenco che supporta velocità di trasferimento USB 3 è l’iPad Pro da 12,9″. Approfitta ora dello sconto dell’8% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.