Adattatore Apple da 85W con MagSafe ad un prezzo FOLLE su Amazon

L’adattatore di alimentazione MagSafe 2 da 85 W diApple è dotato di un connettore CC magnetico, che aiuta a guidare la presa nel sistema per una connessione rapida e sicura. Progettato per essere il compagno di viaggio perfetto, il cavo CA in dotazione è molto lungo, mentre l’adattatore a muro CA (anch’esso in dotazione) offre agli utenti un modo ancora più semplice e compatto di viaggiare. Approfitta ora e acquistalo su Amazon a soli 79,00€.

Questo alimentatore ricarica la batteria ai polimeri di litio mentre il sistema è spento, acceso o in modalità di sospensione. L’adattatore è compatibile con il nuovo MacBook Pro con Retina Display. L’innovativo adattatore AC di Apple è realizzato appositamente per il tuo MacBook Pro con Retina Display ma è compatibile anche con:

MacBook Pro (Retina, 15 pollici, metà 2015)

MacBook Pro (Retina, 15 pollici, metà 2014)

MacBook Pro (Retina, 15 pollici, fine 2013)

Macbook Pro (Retina, 15 pollici, inizio 2013)

MacBook Pro (Retina, metà 2012)

L’adattatore di alimentazione MagSafe da 85 Watt è dotato di un connettore CC magnetico che assicura che il cavo di alimentazione si scolleghi in caso di sollecitazione eccessiva e aiuta a prevenire lo sfilacciamento o l’indebolimento dei cavi nel tempo. Quando la connessione è sicura, si accende un led in testa al connettore DC; una luce color ambra ti informa che il tuo notebook è in carica, mentre una luce verde ti dice che hai una carica completa.

Sapere quale specifico modello di Mac hai è importante. Se stai utilizzando OS X Lion (10.7) o versioni successive, vai al menu in alto a sinistra dello schermo, scegli “Informazioni su questo Mac“, quindi fai clic sul pulsante “Ulteriori informazioni“. Verranno visualizzati il modello e la generazione del tuo Mac. Approfitta ora dello sconto e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.